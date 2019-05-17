"Постановление важно тем, что однозначно утверждает, что политические институты не должны вмешиваться в деятельность общественного транслятора – для этого существуют специальные независимые ведомства, действующие в рамках специальных правовых актов и обладающие функциями контроля",– написала на своей страничке в социальной сети "Фейсбук" М. Гарбачяускайте-Будрене.
В четверг КС отметил, что решение создать следственную комиссию противоречило статье Конституции, защищающей свободу слова, а финансы LRT могли выяснять государственные ведомства, которые действуют независимо от политической власти.
М. Гарбачяускайте-Будрене утверждает, что решение КС необходимо оценить в контексте рассматриваемого сейчас нового проекта редакции закона об LRT, поскольку проект подготовлен на основе выводов парламентской комиссии.
Повар из Литвы уехал в Великобританию и не прогадал: сейчас его уже показывают по телевидению (3)
В последнюю неделю апреля в Великобритании начали...
Глава LRT: политические ведомства не должны вмешиваться в работу общественного вещателя (4)
Решение Конституционного суда Литвы о том, что...
В выходные погода в Литве значительно изменится (3)
В ближайшие дни над Литвой столкнутся зоны высокого и...
Бывший лидер "Единства" – о подозреваемом в шпионаже Палецкисе и оружии в доме (15)
Бывший лидер постсоветской организации "Единство"...
Cуд: Cейм Литвы нарушил Конституцию, когда решил расследовать деятельность LRT (1)
В четверг Конституционный суд (КС) Литвы заявил, что...
TOP новостей
Жители Литвы все чаще покупают недвижимость на зарубежных курортах, а какой выбор в Литве? (10)
Более дешевые и удобные перелеты на зарубежные курорты...
Лидеры белорусской оппозиции: БелАЭС - это российская ядерная бомба на границе с Литвой (11)
Если в российском Генштабе есть планы по вторжению на...
Представитель Литвы Юрий Векленко не попал в финал "Евровидения" (19)
16 мая вечером состоялся второй полуфинал "Евровидения",...
Глава LRT: политические ведомства не должны вмешиваться в работу общественного вещателя (4)
Решение Конституционного суда Литвы о том, что...
Карбаускис: решение КС по LRT не имеет никакого фактического смысла
Решение Конституционного суда Литвы о том, что Сейм...