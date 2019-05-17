Решение Конституционного суда Литвы о том, что парламент нарушил основной закон страны, когда создал комиссию по расследованию деятельности национального теле-радиотранслятора LRT, свидетельствует о том, что политические ведомства не должны вмешиваться в деятельность общественной вещательной компании, повреждает гендиректор LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене.
Monika Garbačiauskaitė-Budrienė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Постановление важно тем, что однозначно утверждает, что политические институты не должны вмешиваться в деятельность общественного транслятора – для этого существуют специальные независимые ведомства, действующие в рамках специальных правовых актов и обладающие функциями контроля",– написала на своей страничке в социальной сети "Фейсбук" М. Гарбачяускайте-Будрене.

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В четверг КС отметил, что решение создать следственную комиссию противоречило статье Конституции, защищающей свободу слова, а финансы LRT могли выяснять государственные ведомства, которые действуют независимо от политической власти.

М. Гарбачяускайте-Будрене утверждает, что решение КС необходимо оценить в контексте рассматриваемого сейчас нового проекта редакции закона об LRT, поскольку проект подготовлен на основе выводов парламентской комиссии.

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