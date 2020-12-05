Как сообщил в пятницу национальный телерадиовещатель, М. Гарбачяускайте-Будрене стала первой представительнице вещателей Балтийских стран в ЕВС на такой должности.
Она будет работать в правлении в 2021–2022 годах. Вновь избранные члены исполнительного правления ЕВС вместе с президентом и вице-президентом приступят к обязанностям с 1 явнаря.
ЕВС представляет интересы общественных вещателей, а также помогает членам в приобретении и создании программ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Еще один антирекорд: в Литве за сутки установили 2848 новых случаев коронавируса (36)
За сутки в Литве от коронавируса скончался 21 человек,...
Врачи после нового антирекорда просят о помощи: мы работаем ради вас, оставайтесь дома ради нас (55)
В Литве ежедневно растет количество больных...
Шимоните переедет в Турнишкес с домашним питомцем (14)
Назначенный премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните...
Грядут перемены погоды: особенно холодными будут вторник и среда (1)
Сильный ветер в Литве задержится на несколько дней, а...
Президент Литвы не исключает введение чрезвычайного положения в стране (234)
Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает, что в...