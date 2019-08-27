В своём интервью, опубликованном во вторник, он признал, что белорусская электроэнергия может попасть в Литву через Россию и Латвию.
"В этом случае белорусы будут продавать электроэнергию в Россию, а россияне - в Латвию. Такой сценарий возможен", - сказал Вирбицкас порталу 15min.lt.
"Электричество может прийти в Россию из любой точки мира - из Беларуси, Украины. Но это не будет выходом белорусской электроэнергии в страны Балтии. Это будет импорт российской электроэнергии. Электричество из Латвии продаётся на бирже, где нет никаких гарантий происхождения", - добавил он.
Ранее в этом месяце правительство Латвии объявило, что, поскольку Литва начинает блокировать импорт электроэнергии из Беларуси, то она может начать импортировать электроэнергию напрямую из России.
По словам Д.Вирбицкаса, Латвия для того, чтобы перенести торговлю на границу, должна получить одобрение операторов энергосистем всех стран Балтии.
"Имеется подписанный Кодекс, которому должны следовать все. Если латыши займутся созданием собственной торговли, это было бы нарушением Кодекса. Сегодня Латвии нужна наша подпись", - отметил он.
На вопрос, что может быть, если Латвия всё же нарушит Кодекс и начнёт торговлю электроэнергией, Д.Вирбицкас ответил: "Тогда арбитром будет Брюссель, Европейская комиссия. И тогда спор будет урегулирован там. Мы тоже можем обратиться к ней".
Власти Литвы рассчитывали, что бойкот импорта электроэнергии может остановить проект электростанции в Островце, но другие страны региона и институты Европейского союза (ЕС) не поддержали эту инициативу.
Кароблис поблагодарил министра обороны Португалии за вклад в безопасность региона
Во вторник министр обороны Литвы Раймундас Кароблис...
Венгрия вновь будет осуществлять миссию воздушного патрулирования в Литве в 2022 году
Венгерские военные, которые сейчас выполняют миссию...
Служба ищет главного метеоролога – предлагают солидную зарплату (1)
Объявлен конкурс на пост главы Литовской...
Бывший глава ДГБ Литвы: об этом политике говорили и в отчетах, что уже там говорить о секретных справках (15)
Бывший глава Департамента госбезопасности Литвы...
"Три столицы" Литвы с молодёжью из Беларуси: изюминка - старое соседствует с новым (10)
Не секрет, что наиболее частыми гостями Литвы являются...
TOP новостей
Известный путешественник похвалил польские дороги, немецкие цены и попенял литовским предпринимателям (140)
Автор портала DELFI Жигмантас Барисас – страстный...
Бывший глава ДГБ Литвы: об этом политике говорили и в отчетах, что уже там говорить о секретных справках (15)
Бывший глава Департамента госбезопасности Литвы...
В Вильнюсе значительно подорожает вывоз мусора: будут и другие перемены (39)
Со следующего года жители многоквартирных домов,...
В литовских больницах не останется докторской колбасы и непривлекательных каш (18)
Пациенты литовских больниц совсем скоро будут получать...
Предвыборный лозунг Сквернялиса стал новым политическим движением: советник не исключает, что к нему примкнет премьер (1)
В базе данных Центра регистра зарегистрировано...