Так он прокомментировал тот факт, что парламент Литвы 13 марта не одобрил упразднение мандата Миндаугаса Бастиса.

КС объявил, что политик грубо нарушил Конституцию и клятву, скрыв свои связи с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко.

"В нормальном правовом государстве недопустимо, чтобы в парламенте работал такой человек, который нарушил Конституцию и клятву", – сказал 14 марта BNS Жалимас.

"Но парламент принял политическое решение работать с таким человеком. Это никого не украшает", – прибавил он.

Жалимас отказался комментировать дискуссии политиков о проведении повторного голосования, поскольку есть вероятность, что его результат придется оценивать КС.

"Что касается повторного голосования тут я не могу вмешиваться, поскольку любое решение потом может быть обжаловано в КС", – заметил глава КС.