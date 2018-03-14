Так он прокомментировал тот факт, что парламент Литвы 13 марта не одобрил упразднение мандата Миндаугаса Бастиса.
КС объявил, что политик грубо нарушил Конституцию и клятву, скрыв свои связи с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко.
"В нормальном правовом государстве недопустимо, чтобы в парламенте работал такой человек, который нарушил Конституцию и клятву", – сказал 14 марта BNS Жалимас.
"Но парламент принял политическое решение работать с таким человеком. Это никого не украшает", – прибавил он.
Жалимас отказался комментировать дискуссии политиков о проведении повторного голосования, поскольку есть вероятность, что его результат придется оценивать КС.
"Что касается повторного голосования тут я не могу вмешиваться, поскольку любое решение потом может быть обжаловано в КС", – заметил глава КС.
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