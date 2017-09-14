Глава Кнессета в Вильнюсе вручил награду семье, спасшей во время холокоста еврейку

Председатель израильского Кнессета Юлий-Йоэль Эдельштейн вручил в Вильнюсе двум сестрам награду за спасение женщины еврейского происхождения во время Второй мировой войны. Награда предназначается родителям сестер.
Holokaustas
© Vida Press

На организованной в среду церемонии посмертно были награждены и признаны Праведниками народов мира Игнаций и Катажина Буели. Как сообщило посольство Израиля, Ю-Й. Эдельшнтейн вместе с послом Израиля Амиром Маймоном передал награду дочерям Буелей: Кристине Ковалевской и Леокадии Ханинович.

Семья Буелей заслужила звание Праведников народов мира за то, что спасла жизнь 24-летней жительницы Вильнюса еврейского происхождения Фейги Дусяцкой. Эту женщину вместе с матерью и сестрой 13 февраля 1941 года везли на расстрел вместе с группой смертников Вильнюсского гетто в Паняряй.

Когда началась стрельба, Фейга упала в яму среди тел погибших. Пули ее не ранили, а когда полицейские ушли, она выбралась из ямы и лесами добежала до деревни Вайдотай. Там она нашла дом Буелей, в котором в детстве проводила лето вместе с братьями и сестрами, там ее и спрятали. В дом Буелей постучались полицейские, которые разыскивали евреев. Катажина Буель сказала Фейге залезть на печь, а двоим своим дочерям Кристине и Леокадии прикрыть ее и притвориться спящими. Полицейские не нашли еврейку и ушли.

Как говорится в сообщении посольства, в среду в церемонии, состоявшейся в Вильнюсской гимназии им. Шолома Алейхема, кроме прочих, участвовали и прибывшие из Франции дочки спасенной Фейги Дусяцкой - Анна и Котя Добецкие.

Учрежденный в 1953 году в Израиле специальным постановлением Кнессета Институт памяти Холокоста и мужества Yad Vashem, который присуждает спасавшим евреев лицам звание Праведников народов мира, награждает их медалями и высаживает в их честь дерево на Аллее праведников. На медали выгравированы слова: "Спасший одну жизнь спасает целый мир". Около 900 граждан Литвы признаны Праведниками среди народов мира.

В годы Второй мировой войны в Литве было уничтожено 195 тыс. евреев.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

Почему число жителей страны сокращается, а расходы государства - нет

В конце каждого года парламент решает вопрос...

На новых стоянках – печальная картина (4)

Летом этого года были представлены новые стоянки...

Глава Кнессета в Вильнюсе вручил награду семье, спасшей во время холокоста еврейку

Председатель израильского Кнессета Юлий-Йоэль...

Йонас Вайткус Russian Drama Theatre in Vilnius

Йонас Вайткус: положение Русского театра — это трагедия! (20)

"Министерство культуры нас ставит в странное положение...

Бразаускене избежала денежного штрафа за ДТП в тоннеле (5)

История Кристины Бразаускене, которая 11 сентября, днем,...

TOP новостей

Почему число жителей страны сокращается, а расходы государства - нет

В конце каждого года парламент решает вопрос...

Йонас Вайткус Russian Drama Theatre in Vilnius

Йонас Вайткус: положение Русского театра — это трагедия! (20)

"Министерство культуры нас ставит в странное положение...

На новых стоянках – печальная картина (4)

Летом этого года были представлены новые стоянки...

Где в 2018 году зарабатывать хорошо? Разница в зарплатах "чистыми" в Литве, Латвии и Эстонии (5)

Правительство Литвы предложило повысить минимальную...

Президент Литвы: к учениям "Запад" мы подготовились лучше, чем когда бы то ни было (135)

К проходящим недалеко от литовской границы...