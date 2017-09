Глава Кнессета в Вильнюсе вручил награду семье, спасшей во время холокоста еврейку

На организованной в среду церемонии посмертно были награждены и признаны Праведниками народов мира Игнаций и Катажина Буели. Как сообщило посольство Израиля, Ю-Й. Эдельшнтейн вместе с послом Израиля Амиром Маймоном передал награду дочерям Буелей: Кристине Ковалевской и Леокадии Ханинович. Семья Буелей заслужила звание Праведников народов мира за то, что спасла жизнь 24-летней жительницы Вильнюса еврейского происхождения Фейги Дусяцкой. Эту женщину вместе с матерью и сестрой 13 февраля 1941 года везли на расстрел вместе с группой смертников Вильнюсского гетто в Паняряй. Когда началась стрельба, Фейга упала в яму среди тел погибших. Пули ее не ранили, а когда полицейские ушли, она выбралась из ямы и лесами добежала до деревни Вайдотай. Там она нашла дом Буелей, в котором в детстве проводила лето вместе с братьями и сестрами, там ее и спрятали. В дом Буелей постучались полицейские, которые разыскивали евреев. Катажина Буель сказала Фейге залезть на печь, а двоим своим дочерям Кристине и Леокадии прикрыть ее и притвориться спящими. Полицейские не нашли еврейку и ушли. Как говорится в сообщении посольства, в среду в церемонии, состоявшейся в Вильнюсской гимназии им. Шолома Алейхема, кроме прочих, участвовали и прибывшие из Франции дочки спасенной Фейги Дусяцкой - Анна и Котя Добецкие. Учрежденный в 1953 году в Израиле специальным постановлением Кнессета Институт памяти Холокоста и мужества Yad Vashem, который присуждает спасавшим евреев лицам звание Праведников народов мира, награждает их медалями и высаживает в их честь дерево на Аллее праведников. На медали выгравированы слова: "Спасший одну жизнь спасает целый мир". Около 900 граждан Литвы признаны Праведниками среди народов мира. В годы Второй мировой войны в Литве было уничтожено 195 тыс. евреев.

