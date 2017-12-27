Он сказал это после того, как президент Грузии Георгий Маргвелашвили попросил литовцев называть его страну "Георгией" или "Сакартвело".

"Даже если мы и приняли бы второй вариант - "Сакартвелия", то он был бы вторым поначалу, и понадобилось бы много лет, чтобы он стал первым", - сказал А. Антанайтис BNS в среду.

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Он сказал, что ГКЛЯ готова рассмотреть вопрос о включении варианта "Сакартвелия" в число подлежащих употреблению слов, но сначала по этому поводу должно быть сделано официальное обращение - посольство или МИД Грузии.

А. Антанайтис сказал, что комиссия по собственной инициативе не планирует браться за этот вопрос, потому что "в Литве исторически прижилось это название Грузии".

Грузинский президент в конце ноября сказал литовским СМИ, что нынешнее название его страны на литовском языке отражает русскую версию названия государства.

ГКЛЯ некоторое время назад выяснила, что основания для изменения названия Грузии на литовском языке нет, потому что у нынешней версии длительная история употребления и подходящая для литовского языка форма, а аутентичное название "Сакартвело" официально не использует ни одно государство Евросоюза.