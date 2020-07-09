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Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы подготовит план внедрения голосования по интернету для зарубежных избирателей, однако глава комиссии Лаура Матиошайтите скептически настроена относительно внедрения такого голосования - может не хватить времени.
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoja Laura Matijošaitytė
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoja Laura Matijošaitytė
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Обсуждено правовое регулирование на предмет узаконивания электронного голосования для голосующих за рубежом избирателей на тот случай, если в дипломатических представительствах нельзя будет организовать "живое" голосование, а также для находящихся в самоизоляции, и все пришли к единому мнению, что времени для подготовки качественных решений очень мало", - сказала BNS Матиошайтите.

ГИК в четверг устроила дискуссию о возможности создания системы голосования по интернету для выборов в сейм в этом году, как это предусматривают принятые парламентом изменения к закону. В ней участвовали представители офиса президента, правительственной канцелярии, Министерства юстиции, Центра кибернетической безопасности.

Председатель ГИК сказала, что пока трудно оценить, можно ли успеть внедрить голосование по интернету до выборов в октябре. Комиссия планирует начать подготовку, но если выяснится, что безопасность обеспечить не удастся, то придется отложить эту возможность до следующих выборов, сказала Матиошайтите.

Сейм 30 июня принял поправки к Закону о выборах в сейм и узаконил возможность во время пандемии для зарубежных избирателей и находящихся в самоизоляции в Литве лиц голосовать по интернету.

Парламентские выбора в Литве намечены на 11 октября.

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