Председатель Главизбиркома (ГИК) Лаура Матийошайтите сказала, что такого быстрого сбора подписей в электронном пространстве в истории выборов в Литве еще не было.
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"У нас еще не было такого, чтобы за один день один кандидат набирал необходимое количество подписей, т.е. 20 000. Всего за вчерашний день по данным на 7 ч. 20 февраля разных кандидатов поддержали 63 000 жителей Литвы. Если сравнивать с 2014 годом, то тогда за все время электронным способом за кандидатов подписались всего 49 000 человек (за месяц). Интерес к этой услуге вырос", - сказала Матийошайтите.

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Она напомнила, что претенденты в кандидаты собирают подписи и на выданных им листах. ГИК уже получил заявки на выдачу дополнительного количества листов.

"Видно сбор подписей в ходе этой компании побьет все рекорды", - сказала Матийошайтите.

Кандидат в президенты от консерваторов Ингрида Шимоните за 19 февраля собрала все подписи для участия в выборах.

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