Глава ГИК: для голосования за границей зарегистрировались 40 тысяч избирателей

"По новейшим данным, уже более 40 тысяч зарегистрированных, желающих голосовать за границей. По сравнению с 2016 годом, прорыв огромен, в 2016 году количество желающих голосовать за границей, было немногим более 19 тысяч", – заявила на пресс-конференции в среду глава ГИК.
Почти в половине дипломатических представительств Литвы регистрация уже завершилась, в среду до полуночи еще можно регистрироваться для голосования в Беларуси, Эстонии, Греции, Калининградской области; до полуночи четверга – в Соединенном Королевстве, Объединенных Арабских Эмиратах, Франции, Финляндии, в польских Сейнах.
В пятницу еще продолжится регистрация для желающих голосовать в Лос-Анжелесе, Нью-Йорке, в Польше, до полуночи субботы все еще будет проходить регистрация в Ирландии, а до воскресенья – в Германии.
Основная часть зарубежных избирателей, более 90%, желают голосовать по почте. По причине мер по ограничению передвижения в Израиле и Бразилии голосование будет организовано лишь по почте в посольстве Литвы в Израиле и в генеральном консульстве в Сан-Паулу, сообщила Главная избирательная комиссия Литвы (ГИК).
Также только по почте пройдет голосование в генконсульстве в Лос-Анджелесе и в генконсульстве в Нью-Йорке (США).
Л. Матьйошайтите подтвердила, что также планируется организовать голосование только по почте в Швейцарии.
"Завтра на заседании ГИК планируем принять решение, возможно и в Швейцарии следует организовать голосование по почте, а во всех прочих представительствах и учреждениях голосование будет организовано и в представительствах", – сказала она.
В целом голосование за границей организуют 51 диппредставительство и консульское учреждение.
Парламентские выборы состоятся 11 октября.
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