"Совершенно беспрецедентный случай. Бывало один-два кусочка, особенно летом, они начинали таять, были такие пятна на песке. Но один-другой, буквально единично. Такого количества точно еще не было", – сказала BNS Фесер.
Во вторник сотрудники национального парка и волонтеры собрали около десяти кубометров отходов на расстоянии десяти километров. По словам Фесер, в среду будет собрано примерно столько же.
Представитель самоуправления Неринги Сандра Вайшвилайте информировала BNS, что муниципальное учреждение Неринги Paslaugos Neringai собрало около 6 кубометров отходов.
По словам представителя самоуправления, работы будут продолжаться и в четверг, потому что остался участок в районе природного резервата Нагляй, на котором отходы еще не собирали.
"Мы с дирекцией национального парка просим помощи у волонтеров", – сказала Вайшвилайте.
Непонятное вещество, похожее на парафин, было замечено на побережье в минувшие выходные. Инспекторы по охране окружающей среды в понедельник установили, что оно могло попасть в Литву из России.
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