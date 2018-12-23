– Ваши прогнозы, сделанные в начале года, подтверждаются? На самом ли деле есть признаки того, что Россия будет пытаться или уже пытается влиять на приближающиеся выборы?

Яунишкис: Видите ли, мы указали, что велика вероятность таких действий, И мы видим, что Россия делает не только в Литве, но и вообще в мире. Я думаю, что всплывает все больше фактов, страны реагируют. Такие большие страны, как США, Германия, Франция – все они почувствовали руку России, и определенные процессы в своих странах. Вне всякого сомнения - Литва не исключение. Я хочу сказать, что мы внимательно за всем этим наблюдаем. Пока особых проявлений не замечаем, но я хочу заверить, что ДГБ серьезно над этим работает.

– Информация, которая появилась об Альгирдасе Палецкисе, о его задержании. Сейчас уже и политики, и СМИ, замечают, что это связано с тем, что премьер-министр Саулюс Сквернялис публично заявил о попытке свершения законной власти. Ну, Палецкис задержан с октября, значит, можно было сообщить об этом и раньше. Так вы сейчас просто помогаете премьеру искать врагов, поэтому предали эту информацию огласке.

Яунишкис: Я категорически опровергаю это, честно говоря, меня такие вопросы немного оскорбляют. Я ответственно могу сказать, что это совершенно не связано, просто настало время, когда информация могла уйти из рук, надо было реагировать. И это было сделано, и, думаю, сделано на высшем уровне. Я еще раз говорю - это не связано. Мы не выполняем никакие заказы, и никакие политики на нас не влияют.

– Значит, так вы отреагировали на информацию, которую представило посольство России?

Яунишкис: Не буду отрицать. Мы видели, что ситуация ускользает из наших рук, иногда надо просто быть проактивными, чтобы добиться определенного результата. Ситуация нам диктовала, что это надо сделать как можно скорее.

– Премьер сказал, что обратился к вам с просьбой о стабилизации ситуации, чтобы вы проверили информацию. Получается, что не вы, а сам премьер информировал о дестабилизации, так ли это?

Яунишкис: Да, у нас на тот момент такой информации не было, но на запрос мы должны были реагировать, мы разослали запросы всем службам криминальной разведки. Сейчас ведется сбор информации.

– Но есть ли какие-то признаки того, что премьер был прав, что пытались свергнуть законную власть?

Яунишкис: Я пока от ответа воздержусь, видите ли, это информация секретная, когда будет ответ, премьер видно сам с ней ознакомит.

– Еще, пользуясь случаем, хотел бы задать вопрос о Палецкисе. Публично сообщалось, что оперативные действия в его отношении были начаты 1,5 года назад. Тогда, летом 2017 г., Россия сообщила, что начинает уголовное преследование против всех служащих, работающих с делом о 13 января. Это и судьи, и прокуроры, и эксперты, работавшие с этим делом. Возможно ли, что Палецкис шпионил за этими людьми? Сроки совпадают, есть ли связь?

Яунишкис: Ну, я воздержусь от ответа. Думаю, у всех есть свои головы на плечах, все могут сами делать выводы.

– Но он осознавал, что делает? Он получил заказ из России или по своей инициативе делал это и потом пытался передать России?

Яунишкис: Похоже, что так.

– Был заказ?

Яунишкис: Да, Были согласованные действия и сознательные действия, они понимали, что делают.

– Еще один вопрос, вернее, интересная фамилия. Об этом уже говорят публично. Говорят, что задержан Вайдас Прунскус. Можете ли вы подтвердить, что это сын экс-премьера Казимиры Прунскене?

Яунишкис: Не буду отвечать. Ни да, ни нет.

– Что же, спасибо за это, все же какой-никакой ответ. Так из всего, о чем мы говорили, вы все же не видите никакой угрозы нацбезопасности, следите за ситуацией?

Яунишкис: Сейчас серьезных угроз, как вы сказали, мы не видим.

– Что же, спасибо. Ждем ответа, который вы передадите премьеру.