"Особенное внимание мы уделили устойчивости политической ситуации к влиянию извне. Могу констатировать, что возможности лиц, желающих оказывать вредоносное воздействие на стратегические проекты, ограничены. Однако это не означает, что в Кремле отказались от стремлений вмешиваться во внутренние процессы, происходящие в нашем государстве и использовать иные меры воздействия: через активную деятельность разведки или энергокомпаний", – сказал Яунишкис.

На пресс-конференции он упомянул и о долговременной операции, которую проводили российские службы.

"Как один из случаев такого воздействия против Литвы мы расцениваем долгосрочную операцию ФСБ в отношении общины российских соотечественников. ФСБ систематически завязывало контакты с представителями этих организаций в Литве. Организовывали и финансировали мероприятия в поддержку политики российской истории, в русскоязычных СМИ распространяли пропаганду, подготовленную ФСБ", – сказал глава ДГБ.

Он заметил, что через такие контакты собирали информацию не только о политическом положении, но и о конкретных лицах.

"Через такие контакты ФСБ собирало информацию о самой общине, о политической ситуации в Литве, о регионах, о конкретных гражданах Литвы. Благодаря усилиям контрразведки эту деятельность ФСБ удалось нейтрализовать, однако я хочу призвать граждан Литвы оставаться бдительными и сообщать ДГБ о подобного рода подозрительной деятельности и контактах", – сказал Яунишкис.

Он сказал, что со стороны России все еще наблюдается наглая попытка оказывать влияние на живущих в Литве русских.

"Возможности России оказывать влияние на литовскую общину достаточно ограничены. Но мы не замечаем, чтобы количество таких попыток сокращалось. Есть такие попытки, они достаточно дерзкие. Это все еще пытаются делать в той или иной форме: играя деньгами, чувствами. Такое есть", – сказал Яунишкис о влиянии России на соотечественников.

Он сказал, что эти возможности России все же ограничены.

"Влияние уменьшается, вне всякого сомнения. Я должен констатировать, что уровень сознательности граждан значительно повысился. Я бы сказал так, да, такие возможности ограничены", – заметил глава ДГБ.

По словам Яунишкиса, приближающиеся парламентские выборы пока не привлекли внимания враждебных сил. Но такая возможность пока не исключается.

"Я думаю, враждебным силам наши выборы всегда интересны. Несмотря на то, что во время президентских выборов вмешательства не было, нельзя исключать попытки вмешательства в парламентские выборы. Пока таких признаков мы не наблюдаем, но мы серьезно следим за окружением и серьезно включимся в процесс, если такие случаи будут зафиксированы, мы информируем об этом тех, кто принимает решения, и общество", – сказал глава ДГБ.

Директор Второго департамента оперативной службы полковник Ремигиюс Балтренас на пресс-конференции порадовался, что организаторам кибератак не удалось достигнуть желаемой цели.

"Хорошая новость - благодаря быстрой реакции организаторам вредоносных атак своих целей добиться не удается", – сказал он.

Балтренас подчеркнул, что Россия по-прежнему будет стараться подчеркнуть, что силы союзников НАТО повышают напряжение в Балтийском регионе.

"Хочу подчеркнуть, что Россия будет пытаться убедить политиков союзных стран и общество этих стран в том, что дополнительные меры безопасности, предпринятые НАТО в Балтийском регионе, увеличивают напряжение, но благодаря сознательности общества, укрепления оборонных сил Литвы и союзников, цена военного конфликта со странами НАТО для России значительно возросла. Это ограничивает возможности России спровоцировать кризис и избежать масштабного вовлечения Альянса, а также быстро завершить конфликт в благоприятном для нее ключе", – сказал Балтренас