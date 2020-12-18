Глава департамента: нет возможности остановить распространение коронавируса в местах лишения свободы

По его словам, в общей сложности коронавирусом больны около 300 заключенных и работников, а предотвратить распространение вируса во всех учреждениях нет возможности, поэтому работники ждут новостей о будущей вакцинации.

"С 1 сентября до вчерашнего дня среди работников у нас был 381 случай COVID-19, это около 12% совокупного числа, сегодня больны 75. Среди осужденных и задержанных у нас было 429 случаев, то есть около 8% общего количества, сегодня осталось 215 болеющих", – сказал в пятницу во время заседания Комитета по вопросам здравоохранения Сейма В. Куликаусас.

По его словам, вспышка связана с масштабами общей эпидемиологической ситуации в стране, а вирус в места лишения свободы приносят работники.

В. Куликаускас отметил, что места лишения свободы, как и больницы, сталкиваются с нехваткой персонала, а также причиной является "ограниченные возможности массового тестирования".

По его словам, самый активный очаг вируса образовался в Вильнюсской исправительной колонии, где специалисты Национального центра общественного здравоохранения должны были провести массовое тестирование, но этому воспротивились более половины заключенных.

"В Вильнюсской исправительной колонии болеют 49 человек. В принципе это новый очаг, ситуация о котором была представлена на прошлой неделе (...). Мы пытаемся провести тестирование. Однако у нас 200 осужденных, которые письменно отказались обследоваться на COVID-19. Факт, что принудительно это мы не будем делать, а это практически 55% лиц, отбывающих наказание в этом учреждении", – сообщил глава департамента.

Замдиректора Вильнюсской исправительной колонии Ромас Останавичюс подчеркнул, что нет возможности изолировать контактировавших с зараженными COVID-19 по причине помещений по типу общежития, изолированы лишь болеющие.

Еще 37 случаев установлены в Парвянишской исправительной колонии открытого типа. По словам В. Куликаускаса, в этой колонии болеют не только осуждённые в закрытом секторе, но и в самой открытой колонии.

45 случаев коронавируса установлены в Мариямпольской исправительной колонии. Однако там ситуация, по мнению директора, уже находится под контролем, поскольку основная часть осужденных переболели в Кибартайском секторе, и, по данным на четверг, остались трое болеющих.

Единственное отделение, где нет случаев коронавируса – Каунасский следственный изолятор-колония для несовершеннолетних.