"Очень простой пример: берешь калькулятор Минфина, пишешь несколько цифр по группе доходов, и видишь, что может быть люди с небольшими доходами в процентном отношении получат больше, но если брать абсолютный показатель, то ситуация прямо противоположная. Думаю, в этом проблема", – сказал он на встрече с журналистами.

Василяускас сказал, что принятые в этом году поправки к налоговой системе и отсрочка решения по финансированию госсектора только еще больше обострит вопрос неравенства доходов в Литве.

Однако он положительно оценил планы правительства в связи с уделением больше внимания проблемам госсектора.

Как известно, созданная правительством в декабре рабочая группа решит вопрос финансирования госсектора до 2025 года. Такое решение было принято на фоне забастовки части учителей в связи с новой системой оплаты труда.

"Конечно это положительно (направление – DELFI), это назревшие проблемы. Решение проблем госсектора, все инициативы - они приветствуются. Мы за, и если кто-то спрашивает мнение, мы включимся", – сказал Василяускас.

Он отметил, что сейчас ожидается замедление роста экономики. "Я бы сказал, все возвращается на свои места. Например, 2017 г. для еврозоны был годом быстрого роста. В 2018 году было некоторое замедление роста, а в 2019 г. рост будет еще медленнее", – сказал он, заметив, что власти должны реагировать на это.