По его словам, надо осуществить еще три усовершенствования системы, но беспокойство вызывают привычки жителей. "Около 800 000 человек откладывают на пенсию минимальные средства или вообще не откладывают. Это бомба в будущем", – сказал Василяускас.

Оценивая принятую пенсионную реформу, он сказал, что это шаг в верном направлении.

По словам Василяускаса, угрозы и риски, с которыми сталкивается пенсионная система Литвы – реальны. Есть две существенные проблемы: низкие выплаты сейчас и перспектива еще более низких в будущем.

"Средняя пенсия по старости сейчас не такая, какую хотелось бы иметь. Она близка уровню нищеты. Соотношение пенсии с бывшими доходами составляет 35%, средний показатель по ЕС – около 50%. Поэтому каждый 4 наш пенсионер сталкивается с угрозой нищеты. По подсчетам МВФ, без реформы и с учетом демографической тенденции в ближайшие десятилетия мы уже не сможем говорить и о соотношении в 35%. При такой тенденции, через несколько десятков лет, пенсии будут на 25% ниже", – отметил Василяускас.

По его словам, это обусловлено и небольшим перераспределением через бюджет: в прошлом году это было меньше 30% ВВП, а средний показатель в ЕС – около 40%.

"В первую очередь это вопрос справедливости и эффективности налоговой политики. Но даже если удастся усовершенствовать систему, то наряду с распределением есть еще одна проблема – демография", – сказал Василяускас.

По словам председателя ЦБ, при таких обстоятельствах надо побуждать работников копить личный резерв на будущее.

"Однако около 800 000 человек откладывают на пенсию минимально или вообще ничего не откладывают. Это бомба в будущем", – считает он.

Василяускас заметил, что нынешняя реформа пенсионной системы - шаг в верном направлении, но только этого мало.

"Если мы хотим равняться на наилучшую международную практику, нужно больше продвигаться вперед. Стабильность - это ценность, но пенсионная система Литвы нуждается в трех усовершенствованиях. Во-первых – более тесное соотношение взносов и выплат. А также больше прозрачности, модель, в основе которой лежат личные счета.

Это организованная система, действующая в режиме настоящего времени, она показывала бы связь взносов с будущими выплатами. Это была бы дополнительная мотивация платить налоги, отказаться от "теневых" доходов. Ну, а просвещение жителей – наилучший способ снизить опасность недальновидного выбора, если человек соблазняется на большие доходы сейчас в обмен на недостаточные в будущем", – сказал Василяускас.

Однако, по его словам, с такой опасностью сталкиваются многие страны с развитой экономикой, не только Литва.