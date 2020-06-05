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Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас еще раз призвал правительство пересмотреть бюджет на этот год.
Vitas Vasiliauskas
Vitas Vasiliauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мне странно, что, когда речь идет о таких больших цифрах, они никак не отражены в бюджете. Еще раз убедительно призываю начать дискуссии и сам процесс пересмотра бюджета на 2020 год. Как мы, так и Госконтроль уже высказали свое мнение, сейчас все в руках субъектов, которые могут начать процесс пересмотра бюджета", – сказал он в пятницу.

По словам Василяускаса, рост дефицита в Литве один из самых высоких в ЕС.

"Темп роста долга очень быстрый, поэтому очень важно, чтобы эти деньги были использованы целесообразно. В этом году рост дефицита в Литве один из самых больших в ЕС. Это значит, что эти финансовые ресурсы должны быть использованы ответственно, это деньги всего общества. Это означает, что будущим поколениям придется возвращать долги", – сказал глава ЦБ.

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Премьер-министр Саулюс Сквернялис ранее говорил, что не видит правовых аргументов для пересмотра бюджета. Глава Минфина Вилюс Шапока также сказал, что правительство не собирается пересматривать бюджет и снижать расходы.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что после того как появятся все предложения по поощрению экономики, появятся предпосылки для пересмотра бюджета.

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