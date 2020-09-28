Василяускас сказал, что это должно волновать каждого жителя Литвы.

"Это составляющая часть государственных финансов. Если госдолг растет, а рост экономики замедляется, тогда растут расходы на обслуживание долга, меньше денег остается на другие сферы.

Это как в семейных финансах – если берешь в долг, тогда, когда ситуация меняется (особенно если увеличиваются проценты), приходится больше выплачивать за кредит. В результате меньше денег остается на другие расходы", – объяснил он.

28 сентября Василяускас представил обзор литовской экономики и новейшие прогнозы.

"Это хрупкое время передышки мы можем и должны использовать так, чтобы деньги, выделяемые государством, и пакет помощи ЕС на смягчение последствий пандемии можно было распределить, целенаправленно планируя долгосрочные инвестиции на трансформирование экономики и решение проблем", – заметил он.

Глава Центробанка сообщил об улучшении прогнозов.

"По оценке экономистов ЦБ падение экономики в этом году составит 2%. Рост ВВП в 2021 году составит 3,1%. Однако неопределенность в связи с влиянием пандемии на экономику остается большой, поэтому ЦБ оценивал и самый мрачный сценарий: в 2020 году падение ВВП составит 2,4%, а в 2021 г. роста не будет – соответственно –0,2 и +5%", – сказано в пресс-релизе.

Согласно июньскому прогнозу, падение ВВП в 2020 г. составит -9,7%, а в 2021 рост будет 8,3%. Согласно данным, падение экономики Литвы пока было самым небольшим среди других стран, поскольку относительно нешироко распространился вирус, небольшим было падение у партнеров литовского бизнеса, быстро восстановилось потребление.

По словам Василяускаса, на благополучном развитии экономики сказалось и относительно небольшое падение у партнеров, отсутствие ограничений в сфере обрабатывающей промышленности, небольшом воздействии на рынок труда и быстрое восстановление потребление, плюс небольшая зависимость от турсектора.