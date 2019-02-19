В понедельник вечером состоялась дискуссия, посвященная глобальным вызовом, которые ждут экономику Литвы. Василяускас представил наибольшие угрозы, представил макроэкономическую ситуацию и оценил выступления главы парламентского комитета по бюджету и финансам Стасиса Якелюнаса по вопросу Revolut.

Экономист считает самой большой угрозой торговые войны между США и Китаем, Brexit и выборы в Европарламент.

"Европа стоит в стороне, но достаточного одного шага. Тарифы на экспорт авто из Европы и США значительно подействует на Германию и Францию. Но это коснется и Литвы, поскольку мы участвуем в цепи поставок", – сказал Василяускас.

Он отметил, что в ближайшее время рост экономики задержится. Увеличится уровень нестабильности, который рос в последние 10 лет. Но это еще не означает наступление кризиса.

Экспорт Литвы в Великобританию небольшой - всего 4%. Но если страна выйдет из ЕС без соглашения, появятся таможенные пошлины, это коснется экспорта.

Другой момент – из-за колебаний курса обесценятся присылаемые в Литву деньги эмигрантов: "В Литву из Великобритании присылают около 200 млн. евро в год. Больше всего влияет нестабильность курса. Это небольшая сумма. Даже утрата всей сумму не должна сильно повлиять на внутреннее потребление".

Гораздо важнее для Литвы общемировые тенденции, которые снизят рост ВВП: "Рост экспорта в стране снижается. Такие же тенденции наблюдаются во всем мире. А внутреннее потребление остается стабильным".

Из-за снижения экспорта ВВП Литвы уменьшится. По прогнозу ЦБ, в 2019 году он составит 2,8%, в 2020 – 2,6%, а в 2021 г. - до 2,4%.

Василяускас отметил, что несмотря на рост цен на товары и услуги, покупательная способность жителей растет.

"Например, жителям по карману цены на жилье. Чтобы купить жилье, сейчас надо работать меньше, чем до кризиса. Но не стоит забывать о разнице между центральной частью Литвы и регионами", – заметил глава ЦБ. Он отметил, что больше всего зарплаты выросли в секторе ИТ (16,5%). Быстро росли также зарплаты в гостиничном секторе (14,4%), в секторе здравоохранения (13,2%). Медленнее всего зарплаты растут в государственном секторе - 6%.

Экономист заметил, что быстрый рост зарплат представляет дополнительный вызов, поскольку производительность труда с такой скоростью не растет.

Есть разница в уровне безработице в городах и регионах - в городах он составляет меньше 4%, там не хватает рабочей силы. В регионах тенденции очень разные.

Василяускас выделил и проблему неравенства: "Неравенство доходов растет, это меня беспокоит. Богатые богатеют быстрее, чем люди с небольшими доходами. Наша налоговая реформа только еще больше упрочила эту тенденцию".

Экономист заявил, что накануне Brexit отметили, что у Литвы появилась возможность привлечь новые финансовые компании.

"В Литве действуют всего 3 банка, и это, по моему мнению, проблема. Определенные услуги в Литве можно было бы получить по более низкой цене, а может и бесплатно", – заметил он.

Экономист заметил, что мы переплачиваем за ипотеку, а новые банки могли бы улучшить конкуренцию: "В Швеции стоимость ипотеки меньше, одна из причин - большая концентрация банков. (...). У нас нет возможности выбора".

На вопрос, как в мире отреагировали на критические высказывания Якелюнаса о Revolut, Василяускас сказал, что реакция была разнообразной. Одни писали, что Литва не справляется с ситуацией, другие просто не реагировали.

"Правительственная комиссия два раза проверила Revolut. Я считаю, все сделано. Зачем вмешиваться политикам – не знаю. Я думаю, не стоит это делать. (...). У нас есть депутат, который придерживается иного мнения. Странно, когда политик из правящей коалиции пытается оспорить выводы правительства", – заметил Василяускас.

Он прибавил, что в "2018 году выдали 3 банковские лицензии, еще 4 "в процессе", по словам консультантов, планируют прийти еще около 10".