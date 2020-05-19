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Финансовая помощь государства пострадавшим от коронавирусного кризиса жителям страны и бизнесу должна быть отражена в бюджете этого года, говорит председатель правления Банка Литвы (БЛ, Центробанк) Витас Василяускас.
Vitas Vasiliauskas
Vitas Vasiliauskas
© DELFI / Karolina Pansevič

"Необходимо все средства занести в бюджет, иными словами, без изменений в бюджете, так называемого дополнительного бюджета на этот год, по нашему мнению, двигаться вперед будет трудно", - заявил во вторник в сейме В. Василяускас.

По его словам, корректировать бюджет нужно из-за роста расходов и снижения доходов государства.

"Без корректировки бюджета, на мой взгляд, в парламентской республике двигаться вперед будет сложно. Поэтому мы и говорим, что и все расходные средства, и все доходные средства должны быть отражены в скорректированном бюджете", - объяснил парламентариям В. Василяускас.

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Позже он подчеркнул BNS, что было бы корректно внести изменения в бюджет в марте, когда в сейме утверждался лимит заимствований на стимулирование экономики в размере 5 млрд евро. Однако, по его словам, внести уточнения в бюджет еще не поздно.

Премьер Саулюс Сквернялис и министр финансов Вилюс Шапока говорят, что потребности в уточнении бюджета этого года пока нет.

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