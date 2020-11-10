Глава Центра регистра предлагает компенсировать малоимущим налог на регистрацию наследства

"Может, применять механизм компенсаций для некоторых физических лиц, которые сталкиваются с финансовыми трудностями и которые могли бы претендовать на компенсации", – сказал Урбонавичюс.

По его словам, Центр регистра предложил Минюсту обсудить порядок компенсаций. По словам председателя нотариусы предупреждают о том, что люди вынуждены отказываться от наследства, поскольку у них нет денег на его оформление.

"Все это бремя ложится на плечи государства. Имущество становится бесхозным, его должно перенимать государство, тратить деньги на присмотр за ним, потом оценивать, пытаться продать. Сэкономив на одном, мы теряем в другом", – сказал Ажуолас.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс во вторник сказал, что предложит правительству снизить расценки на регистрацию унаследованного или полученного в подарок имущества, а центру - вернуть жителям переплату.

По словам министра, большие налоги вызывают возмущение у жителей, особенно если речь идет о недорогом наследстве.

Президент Нотариальной палаты Марюс Страчакайтис сказал СМИ, что все больше людей вынуждены отказываться от наследства или принимают его, но не регистрируют собственность.

Центр регистра указал, что в последние несколько месяцев регистрируют похожее количество отказов от наследства: в октябре - 479, в сентябре – 431, в августе – 455, в июле – 564.

"Поэтому не могу сказать, что растет число людей, отказывающихся от наследства из-за увеличения платы за услуги Центра регистра", – сказал представитель Центра регистра Миндаугас Самкус.