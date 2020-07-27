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Глава Центра регистра Саулюс Урбанавичюс сказал, что восстановление недействующей системы e.sveikatа - "вопрос дней".
Saulius Urbanavičius
Saulius Urbanavičius
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Министр назвал среду, мы слышим, постараемся сделать до среды. Если не получится, есть план "Б", если и он не выгорит, есть план "В". Это вопрос дней, а не недель или месяцев", – сказал 27 июля на заседании фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Урбанавичюс.

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Он акцентировал, что центр поднимал вопрос приобретения запасных серверов e.sveikatа.

"Мы обращались к управляющему системой e.sveikatа – Минздраву. Есть люди, с которыми мы общаемся, говорим, есть планы, рабочие группы. Этот вопрос поднимали", – сказал Урбанавичюс.

По его словам, процесс закупки запасных серверов уже состоялся, соглашения подписаны.

"Мы подписали договоры, ждем технику. Это решение должны были осуществить в этом году", – заметил глава Центра регистра.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс сказал в понедельник, что перед главой Центра регистра поставлена задача - запустить систему до среды.

Министр признал, что работа затянулась из-за того, что не было дополнительных серверов.

Напомним, что система не работает после того как во время ливня 20 июля вода затопила серверную Центра регистра.

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