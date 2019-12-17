Глава ЦБ Литвы: основная часть не обмененных литов – мелкие монеты

Председатель правления Центробанка Витас Василяускас заявил, что при пересчете в единицах больше всего осталось не обмененных мелких монет.
"Больше всего оставшихся, если считать в единицах, монет достоинством в один, два и пять центов. Можно предположить, что их оставили в качестве сувениров, или на них просто не обращают внимание", – заявил глава ЦБ в понедельник на пресс-конференции.
По информации ЦБ, стоимость оставшихся монет составляет 113,9 млн литов или 841,8 млн единиц. Между тем, стоимость банкнотов составляет 313,6 млн литов или 10,8 млн единиц.
Банк Литвы обязался обменивать литы на евро в течение неограниченного времени.
В Литве евро было введено 1 января 2015 года.
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