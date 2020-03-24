Эту ситуацию 24 марта прокомментировал директор администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис. Он в аэропорту рассказал, как все будет проходить.

"По подписанному вчера поздно вечером распоряжению мы живем с сегодняшнего дня. Процедура проста: всех проверяют на тепловизоре, если есть температура, проверяют другие симптомы. Таких людей размещают отдельно и увозят на скорой. Всех встречают специалисты Центра общественного здравоохранения. Что новое – военные раздают текст вчерашнего распоряжения. (…) Людей группами везут в места изоляции на автобусах, сегодня все поехали в гостиницу на ул. Ажуолино", – сказа Подярскис.

Он заметил, что, скорее всего, полиция будет охранять здания, в которых люди находятся на карантине.

"Мы понимаем, что это решение вызывает ряд вопросов. Мы решили подвергнуть карантину всех, потом посмотрим, что получится", – сказал он.

Представители других муниципалитетов присылают транспорт, они отвечают за перевозку людей. Подярскис сказал, что таким решением были довольны не все.

"Конечно, были. Но ух чувства и эмоции у багажного отделения успокаивают, недовольства немало. Не все люди знают об этом решении, не на все вопросы у нас есть ответ", – сказал он.

"Я думаю, большая часть людей найдут выход и технологические решения, которые помогут соблюдению карантина, тогда мы передадим их в условия самоизоляции на дому", – сказал Подярскис.

Люди будут жить в гостинице 14 дней, после 7 дней им предложат пройти быстрое тестирование, если результат будет отрицательный, их отпустят на карантин домой. Но пока этот только рекомендация.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предлагает следовать примеру Польши, где при помощи мобильных приложений следят, соблюдают ли люди режим карантина.