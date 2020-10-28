"Этот министр ничего не делал, поиграл летом как кузнечик на скрипочке, высокомерно вел себя по отношению к учреждениям, а когда ситуация начала ухудшаться, сказал, что это якобы муниципалитеты что-то должны были делать, а потом сам принимал решения", – сказал Подярскис.

"Это нелогично, но он никогда не отличался логикой, сейчас можно лишь эта месть - всего лишь песнь уходящего министра", – продолжил он.

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига во вторник сказал, что Вильнюсский муниципалитет "постоянно ищет способ, как обойти требования и рекомендации".

"Позже, когда увидели, что ситуация плохая, начали обвинять министерство в том, что оно якобы не может отследить контакты и т.д. Я прекрасно помню заявления главы администрации, который говорил, что не надо ничего ограничивать, надо точечно применять меры. Вот и результат таких "мер", – сказал министр.

По его словам, в ночных клубах никто не соблюдает меры безопасности.

"Могу повторить, я рано утром еду на работу, поэтому видел, что происходило утром, как раз клиенты расходились, не было и намека на соблюдение установленных требований да и не могло быть. То, как люди вели себя, странно было бы, если бы в Вильнюсе ситуация не ухудшилась. Чего хотели, то и получили", – заметил Верига.

"Мы хотели свободы, если перефразировать некоторых политиков, хотели больше впечатлений, вот и получили больше коронавируса", – прибавил он.