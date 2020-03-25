Глава администрации Укмергской мэрии: зафиксирован третий случай смерти от коронавируса

"Жители Укмергского района, на сегодняшний день у нас 11 заболевших COVID-19, трое умерли. Будем здоровы", - писал Варнас.

24 марта Минздрав сообщил о втором случае смерти от коронавируса. Скончавшаяся женщина была доставлена из Укмерге. Ей было 90 лет.

Пациентку 16 марта выписали из Укмергской больницы. С высокой температурой ее привезли в Сантаришкскую клинику 23 марта.

Результаты анализа показали что у нее был коронавирус. Женщина находилась в реанимации.

Напомним, что первый человек от коронавируса скончался в Укмергской больнице в пришлую пятницу.