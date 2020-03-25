Глава администрации Укмергской мэрии: зафиксирован третий случай смерти от коронавируса

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Глава администрации мэрии Укмергского района Дарюс Варнас 25 марта утром в фейсбуке сообщил, что в районе зафиксирован третий случай смерти от коронавируса.
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)

"Жители Укмергского района, на сегодняшний день у нас 11 заболевших COVID-19, трое умерли. Будем здоровы", - писал Варнас.

24 марта Минздрав сообщил о втором случае смерти от коронавируса. Скончавшаяся женщина была доставлена из Укмерге. Ей было 90 лет.

Пациентку 16 марта выписали из Укмергской больницы. С высокой температурой ее привезли в Сантаришкскую клинику 23 марта.

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Результаты анализа показали что у нее был коронавирус. Женщина находилась в реанимации.

Напомним, что первый человек от коронавируса скончался в Укмергской больнице в пришлую пятницу.

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