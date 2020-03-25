Глава администрации Укмергской мэрии: зафиксирован третий случай смерти от коронавируса

"Жители Укмергского района, на сегодняшний день у нас 11 заболевших COVID-19, трое умерли. Будем здоровы", - писал Варнас.
24 марта Минздрав сообщил о втором случае смерти от коронавируса. Скончавшаяся женщина была доставлена из Укмерге. Ей было 90 лет.
Пациентку 16 марта выписали из Укмергской больницы. С высокой температурой ее привезли в Сантаришкскую клинику 23 марта.
Результаты анализа показали что у нее был коронавирус. Женщина находилась в реанимации.
Напомним, что первый человек от коронавируса скончался в Укмергской больнице в пришлую пятницу.
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