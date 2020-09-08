Председатель ГИК Лаура Матйошайтите заметила, что кандидатом в депутаты не может стать человек, который нарушил клятву депутата и был снят с должности путем импичмента. Она напомнила разъяснение Конституционного суда, согласно которому, депутатом не может стать человек грубо нарушивший Конституцию.
Сама Венцкене просила отстранить от участия в голосовании членов ГИК – Максима Резникова, Гитану Матикувене и Юрате Лебедевене.
"Я уехала, поскольку мне предъявили 39 обвинений. (...) США не согласились выдать меня по 35 обвинениям. (...) Я даже находясь в США готовила проекты законов", – заявила Венцкене.
По ее словам, члены ГИК, которых делегировали партии, и сама глава ГИК настроены против нее.
Матйошайтите и другие члены ГИК не были отстранены от голосования.
Венцкене сказала, что ЕСПЧ, когда решал вопрос отстраненного с поста президента Роландаса Паксаса, указал, что человеку должны разрешить повторно стать депутатом.
По ее словам, это разъяснение касается и ее.
Правда, Матйошайтите пояснила, что ГИК не отвечает за осуществление постановлений ЕСПЧ.
"Здесь нет ничего общего с негативной оценкой лично вас, как человека. Мы оцениваем конкретную ситуацию", – сказала Матйошайтите.
Однако Венцкене уверяла, что никакие действующие в Литве законы не запрещают ей стать депутатом парламента. Вопрос Венцкене ГИК решал около часа.
Однако члены ГИК все же проголосовали против ее регистрации.
Венцкене намерена обжаловать это решение в ЕСПЧ.
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