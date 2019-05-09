ГИК напоминает: фотографировать и снимать видео в кабинах для голосования запрещено

С учетом того, что с началом досрочного голосования жители начали делиться в социальных сетях фотографиями бюллетеней, Главизбирком рекомендует избирателям воздержаться от таких действий.

Стоит отметить, что согласно Кодексу административных правонарушений ЛР за нарушение тайны и порядка голосования грозит ответственность.