ГИК напоминает: фотографировать и снимать видео в кабинах для голосования запрещено

Согласно законам о президентских выборах и референдумах, избиратели в Литве голосуют лично и тайно. Кроме того, действующие законы запрещают фотографировать и снимать видео в кабинах для голосования.
Asociatyvi nuotr.
© Organizatorių nuotr.

С учетом того, что с началом досрочного голосования жители начали делиться в социальных сетях фотографиями бюллетеней, Главизбирком рекомендует избирателям воздержаться от таких действий.

Стоит отметить, что согласно Кодексу административных правонарушений ЛР за нарушение тайны и порядка голосования грозит ответственность.

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