На фоне продолжающейся в Литве жары уровень воды в реках страны опустился ниже обычных июньских отметок, утверждают специалисты Литовской гидрометеорологической службы.
Neris
© Saulius Žiūra

"Как в восточной, так и в южной, центральной и западной частях реки сильно иссякли. Во всем бассейне Немана, Нявежиса, Юры – везде уровень воды ниже обычного июньского показателя", – сказал BNS заведующий отделом гидрологических наблюдений службы Юозас Шимкус.

По его словам, самая опасная ситуация отмечается в реке Нерис (Вилия) у Вильнюса, где уровень воды сейчас должен быть как минимум на метр выше.

Статьи по теме:
Погода: утомительную жару дождь не облегчит
Школы из-за жары отменяют уроки: у некоторых детей из носа начала идти кровь  (8)

"На сегодняшний день худшая ситуация в реке Нерис. У Вильнюса достигнут критический уровень. Сейчас течет природоохранный водный деби́т, но если и далее это будет продолжаться, то воды будет еще меньше", – отметил гидролог.

"Природоохранный дебит обеспечивает минимальные условия жизнедеятельности экосистемы", – добавил он.

По словам гидролога, об опустившемся ниже минимального предела уровне воды могут свидетельствовать мертвая рыба и повышенное цветение водных растений.

"Вероятно, что завтра или послезавтра уровень в реке Нерис еще снизится, тогда могут начаться другие процессы – высокая температура воды, рыба и другие живые организмы будут ощущать нехватку кислорода. Также пожелтеет водная растительность, поскольку вровень воды низкий, а солнечный свет проникает глубже", – сказал Ю. Шимкус.

Он также сообщил, что уровень воды в реках значительно не понизился только в северных реках Литвы, где он близок к обычному июньскому уровню.

Статьи по теме:

Из-за утомительной жары в Литве просят экономить воду (14)

В Литве продолжает стоять сухая и жаркая погода,...

Общество

Над Литвой - аномалии, вызванные жарой: ожидаются ливни и грозы

Четверг продолжит удивлять рекордно жаркой погодой. В...

В Литве жара бьет рекорды июня – столбик термометра поднялся до 35,7 градуса

В Литве установилась жара, и уже побит рекорд высокой...

Министр экологии: пресной воды в Литве достаточно, но угроза – истощение поверхностных вод

Пресной воды в Литве достаточно, а проблемы со...

Проверку на знание литовского языка прошли 94% десятиклассников

Проверку на знание литовского языка среди...

Гидрологи: почти по всей Литве иссякают реки (2)

На фоне продолжающейся в Литве жары уровень воды в...

TOP новостей

Науседа пока против налога на "грязные" автомобили в Литве (10)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит,...

Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas Aleksandras Morozovas Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas Илья Заславский Žygimantas Pavilionis

"Не забывайте о слоне в комнате": в Литве обсудили сценарии вмешательства России в дела Беларуси (125)

Россия никогда не свергала режимов. Об этом во время...

Прокурор: если Сейм Литвы лишит Гражулиса иммунитета, он станет подозреваемым в деле Judex (5)

В так называемом деле компании Judex подозрения в данный...

Литва намерена ужесточить надзор за деятельностью с криптовалютами

В Литве стремятся регулировать деятельность компаний...

Из-за допинга литовский байдарочник Евгений Шуклин лишен олимпийского серебра (16)

Международный олимпийский комитет (МОК) официально...