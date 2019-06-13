"Как в восточной, так и в южной, центральной и западной частях реки сильно иссякли. Во всем бассейне Немана, Нявежиса, Юры – везде уровень воды ниже обычного июньского показателя", – сказал BNS заведующий отделом гидрологических наблюдений службы Юозас Шимкус.
По его словам, самая опасная ситуация отмечается в реке Нерис (Вилия) у Вильнюса, где уровень воды сейчас должен быть как минимум на метр выше.
"На сегодняшний день худшая ситуация в реке Нерис. У Вильнюса достигнут критический уровень. Сейчас течет природоохранный водный деби́т, но если и далее это будет продолжаться, то воды будет еще меньше", – отметил гидролог.
"Природоохранный дебит обеспечивает минимальные условия жизнедеятельности экосистемы", – добавил он.
По словам гидролога, об опустившемся ниже минимального предела уровне воды могут свидетельствовать мертвая рыба и повышенное цветение водных растений.
"Вероятно, что завтра или послезавтра уровень в реке Нерис еще снизится, тогда могут начаться другие процессы – высокая температура воды, рыба и другие живые организмы будут ощущать нехватку кислорода. Также пожелтеет водная растительность, поскольку вровень воды низкий, а солнечный свет проникает глубже", – сказал Ю. Шимкус.
Он также сообщил, что уровень воды в реках значительно не понизился только в северных реках Литвы, где он близок к обычному июньскому уровню.
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