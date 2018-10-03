Гид - перспективная и востребованная специальность в Литве

"Есть единицы таких знатоков истории Литвы, с которыми смело можно было бы посылать с группой туристов в какой-либо регион. Слабое место наших гидов - регионы страны – это перспективная и еще незаполненная ниша. Особенно это касается молодых людей, которые знают о Литве только, что тут есть Вильнюс, Каунас, Паланга и Друскининкай", – сказал Йонас Игнатонис, глава компании Senamiesčio gidas.

Литву в прошлом году посетили 1,58 млн. туристов из-за границы – на 4,3% больше, чем в 2016 г. Больше всего туристов приезжало из Беларуси, Германии, России, Польши, Латвии, Украины. Число местных туристов увеличилось на 7,9% до 1,66 млн.

Человек, который хочет получить квалификацию гида должен иметь высшее образование, прослушать курс лекций (250 академических часов) и сдать практический экзамен.

Чтобы получить удостоверение гида, нужно подать в Департамент туризма заявку, копию диплома о высшем образовании, копию свидетельства об окончании курсов или справку о сдаче экзаменов.

По словам Игнатониса, растет спрос на гидов, которые могут вести экскурсию на родном языке приехавших туристов.

В последнее время очень популярен так называемый еврейский тур по Вильнюсу, поскольку здесь жили знаменитые евреи, находится важное наследие литваков, известное во всем мире. "Приближается 2020 год, год Виленского Гаона и истории евреев Литвы, поэтому вырастет потребность в таких экскурсиях", – считает Игнатонис.

По его словам, приезжающие в Литву из разных стран евреи ищут здесь свои корни, хотят посетить населенные пункты, где жили их деды и прадеды. Вести такие экскурсии нелегко: они бывают очень хорошо подготовлены, очень требовательны, задают много вопросов, поэтому не каждый гид может провести такие экскурсии, он не должен ограничиваться сухими фактами.

"Поэтому если экскурсию заказывают евреи, они уже обычно указывают, какой гид им нужен, с рекомендациями. Для них это важно", – сказал Игнатонис.