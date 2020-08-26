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Беларусь не провела в жизнь рекомендации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерной безопасности, а это может негативно сказаться на безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС), утверждает Государственная инспекция по атомной энергетике (ГИБАЭ) Литвы.
ГИБАЭ: Беларусь не провела в жизнь рекомендации миссии МАГАТЭ
© Itar-Tass / Scanpix

"В соответствии с принятой международной практикой, после проведения миссии составляется план реализации рекомендаций и предложений, меры которого должны быть проведены в жизнь до выдачи разрешения на ввод энергоблока в эксплуатацию. К сожалению, Беларусь не представила международному сообществу ни плана реализации рекомендаций и предложений, ни результатов выполнения этого плана до начала запуска первого энергоблока АЭС", - отмечает инспекция.

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Как отмечает ГИБАЭ, миссия агентства, которая проходила 24 февраля - 4 марта, дала оценку общему уровню подготовки в регулировании ядерной энергетики Беларуси, безопасности, утилизации радиоактивных отходов, финансовых и человеческих ресурсов, физической безопасности.

ГИБАЭ сообщает, что в отчете представлено семь рекомендаций и шесть предложений.

Литва критикует проект БелАЭС и намерена бойкотировать электроэнергию из Беларуси в случае запуска БелАЭС. Минск отклоняет критику относительно безопасности.

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