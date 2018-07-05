Так она комментировала опубликованный в среду ЕК официальный отчет о стресс-тестах БалЭАС. По мнению ГИБАЭ, он вскрыл большие недостатки проекта - эксперты ЕС и других стран представили важные рекомендации по их устранению и повышению уровня безопасности этой АЭС.

По словам главы ГИБАЭ Михаила Демченко, объем рекомендаций, адресованных Республике Беларусь, и их важность вскрыли множественные недостатки проекта этой АЭС, а Литва и далее будет ставить вопросы о неподходящем месте БелАЭС, незавершенной оценки влияния на окружающую среду.

"Учитывая лучшую европейскую и международную практику, Литва также поднимает и продолжит поднимать прочие важные для обеспечения безопасности вопросы о неподходящем месте станции, всего в 40 км. от Вильнюса, и об оценке безопасности, о незавершенной оценке влияния на окружающую среду, о не учтенной в проекте возможной катастрофы тяжелого самолета и прочих несоответствиях современным требованиям безопасности, об обеспечении качества и культуры безопасного строительства, а позднее и эксплуатации", - отметил в пресс-релизе М. Демченко.

По информации ГИБАЭ, литовские эксперты активно участвовали в стресс-тестах БелАЭС, организованных ЕК и ENSREG, белорусские должностные лица подготовили для отчета 160 вопросов, кроме того, они участвовали во встречах рабочих группы, побывали в Островце. В целом эксперты европейских стран выдвинули для этого отчета 464 вопроса.

Между тем МИД Беларуси утверждает, что Европейская группа регулирующих органов по ядерной безопасности (ENSREG) одобрила отчет о результатах партнерской проверки результатов стресс-тестов Белорусской АЭС.

В заключении ENSREG и Госатомнадзора по итогам проведенных стресс-тестов БелАЭС говорится, что Национальный доклад Беларуси о целевой переоценке безопасности (стресс-тестах) "подготовлен в соответствии с требованиями ЕС к проведению стресс-тестов".

"Отчет о партнерской проверке в целом носит позитивный характер. Он подчеркивает различные хорошие практики, но также предлагает будущие потенциальные улучшения, необходимость которых была идентифицирована в ходе проверки, проведенной в Беларуси, в контексте обеспечения непрерывного повышения безопасности" – указывается в пресс-релизе ENSREG.

Минску предлагается учесть сделанные в отчете о партнерской проверке рекомендации по улучшению безопасности и включить их в Национальный план действий, содержащий соответствующие меры по повышению безопасности и связанные с ними графики реализации.