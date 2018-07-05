Так она комментировала опубликованный в среду ЕК официальный отчет о стресс-тестах БалЭАС. По мнению ГИБАЭ, он вскрыл большие недостатки проекта - эксперты ЕС и других стран представили важные рекомендации по их устранению и повышению уровня безопасности этой АЭС.
По словам главы ГИБАЭ Михаила Демченко, объем рекомендаций, адресованных Республике Беларусь, и их важность вскрыли множественные недостатки проекта этой АЭС, а Литва и далее будет ставить вопросы о неподходящем месте БелАЭС, незавершенной оценки влияния на окружающую среду.
"Учитывая лучшую европейскую и международную практику, Литва также поднимает и продолжит поднимать прочие важные для обеспечения безопасности вопросы о неподходящем месте станции, всего в 40 км. от Вильнюса, и об оценке безопасности, о незавершенной оценке влияния на окружающую среду, о не учтенной в проекте возможной катастрофы тяжелого самолета и прочих несоответствиях современным требованиям безопасности, об обеспечении качества и культуры безопасного строительства, а позднее и эксплуатации", - отметил в пресс-релизе М. Демченко.
По информации ГИБАЭ, литовские эксперты активно участвовали в стресс-тестах БелАЭС, организованных ЕК и ENSREG, белорусские должностные лица подготовили для отчета 160 вопросов, кроме того, они участвовали во встречах рабочих группы, побывали в Островце. В целом эксперты европейских стран выдвинули для этого отчета 464 вопроса.
Между тем МИД Беларуси утверждает, что Европейская группа регулирующих органов по ядерной безопасности (ENSREG) одобрила отчет о результатах партнерской проверки результатов стресс-тестов Белорусской АЭС.
В заключении ENSREG и Госатомнадзора по итогам проведенных стресс-тестов БелАЭС говорится, что Национальный доклад Беларуси о целевой переоценке безопасности (стресс-тестах) "подготовлен в соответствии с требованиями ЕС к проведению стресс-тестов".
"Отчет о партнерской проверке в целом носит позитивный характер. Он подчеркивает различные хорошие практики, но также предлагает будущие потенциальные улучшения, необходимость которых была идентифицирована в ходе проверки, проведенной в Беларуси, в контексте обеспечения непрерывного повышения безопасности" – указывается в пресс-релизе ENSREG.
Минску предлагается учесть сделанные в отчете о партнерской проверке рекомендации по улучшению безопасности и включить их в Национальный план действий, содержащий соответствующие меры по повышению безопасности и связанные с ними графики реализации.
Трагическая развязка: оставленная художником собака не выжила
Оставленная эмигрировавшим из Литвы художником...
ГИБАЭ: БелАЭС не должна работать, если не будут реализованы рекомендации ЕК (8)
Литва придерживается позиции о том, что реакторы...
Сквернялис об отпуске: это не был упрек (3)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , комментируя...
"Воздухоплаватели": история про полет, мечту, бизнес и спорт
Информационный проект inBaltic представляет серию фильмов,...
TOP новостей
Борьба за работников в Литве вышла на новый уровень (27)
Литовские компании, сталкивающиеся с нехваткой...
Гримасы эмиграции: белорусы спасают популярное в Литве развлечение (20)
Начался летний сезон и по участку реки Нерис (Вилия) от...
В пятницу в Вильнюсе и Каунасе проезд на общественном транспорте будет бесплатным (1)
6 июля (в День коронации Миндаугаса) вильнюсцы, каунасцы...
Горькая правда: даже после повышения зарплаты доцентов ниже зарплаты водителя (18)
Несмотря на то, что планы по повышению зарплат...