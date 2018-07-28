"Как обычно, на последней остановке маршрута я обошел и осмотрел троллейбус, проверил, все ли в порядке, – рассказал водитель. – В конце троллейбуса я нашел мужскую сумку. В ней были документы владельца, я сразу же сообщил диспетчерам, что пассажир в троллейбусе 15 маршрута оставил свои вещи".

По словам водителя, обычно владельцы оставленных вещей возвращаются за ними через 1-2 часа. Если находят личные документы, сразу же связываются с учебным учреждением, местом работы или полицией.

На этот раз владелец появился не сразу, поэтому, приехав в парк, водитель передал сумку диспетчерам. Во время передачи проверили содержимое сумки, в ней нашли почти 6500 евро. Владелец сумки забрал ее только на следующий день, когда о находке ему сообщили работники троллейбусного парка.

По словам гендиректора компании Миндаугаса Григялиса, такое поведение работников подтверждает, что есть честные, достойные люди, которые заслуживают благодарности.

В сообщении Kauno autobusаi напоминают, что если вы забыли в троллейбусе или автобусе личные вещи, можете звонить по номеру 8 800 200 00.