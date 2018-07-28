Как бы вы поступили, если бы нашли потерянные кем-то деньги, речь идет о крупной сумме? В сообщении компании Kauno autobusаi сказано, что у водителя троллейбуса этой компании такого вопроса не возникло, пишет Kas vyksta Kaune.
Kauno troleibusai
© Kas vyksta Kaune

"Как обычно, на последней остановке маршрута я обошел и осмотрел троллейбус, проверил, все ли в порядке, – рассказал водитель. – В конце троллейбуса я нашел мужскую сумку. В ней были документы владельца, я сразу же сообщил диспетчерам, что пассажир в троллейбусе 15 маршрута оставил свои вещи".

По словам водителя, обычно владельцы оставленных вещей возвращаются за ними через 1-2 часа. Если находят личные документы, сразу же связываются с учебным учреждением, местом работы или полицией.

На этот раз владелец появился не сразу, поэтому, приехав в парк, водитель передал сумку диспетчерам. Во время передачи проверили содержимое сумки, в ней нашли почти 6500 евро. Владелец сумки забрал ее только на следующий день, когда о находке ему сообщили работники троллейбусного парка.

По словам гендиректора компании Миндаугаса Григялиса, такое поведение работников подтверждает, что есть честные, достойные люди, которые заслуживают благодарности.

В сообщении Kauno autobusаi напоминают, что если вы забыли в троллейбусе или автобусе личные вещи, можете звонить по номеру 8 800 200 00.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

В Литве можно было увидеть полное лунное затмение

В пятницу поздно вечером можно было наблюдать полное...

Погода на выходные: в Литве установится жаркая погода (2)

Синоптики предупреждают, что 28 июля в западных и...

Герой нашего времени: водитель вернул найденные в троллейбусе 6500 евро (9)

Как бы вы поступили, если бы нашли потерянные кем-то...

Жилье за 180 евро: что можно получить на Тенерифе, а что в Паланге (19)

Жители Литвы уже давно жалуются на высокие цены на...

В Клайпеде начался Праздник моря: много мероприятий и бесплатный общественный транспорт (7)

Клайпеда с 26 июля живет в ритме 59-ого Праздника моря....

TOP новостей

Эмигрантка: Литва - рай для тех, кто зарабатывает хотя бы 800 евро (116)

Эмигрантка Йовита Заляските-Шлягер провела в Литве 1,5...

Жилье за 180 евро: что можно получить на Тенерифе, а что в Паланге (19)

Жители Литвы уже давно жалуются на высокие цены на...

Погода на выходные: в Литве установится жара (2)

Синоптики предупреждают, что 28 июля в западных и...

Умер писатель Владимир Войнович (1)

Советский и российский писатель Владимир Войнович...

В Литве можно было увидеть полное лунное затмение

В пятницу поздно вечером можно было наблюдать полное...