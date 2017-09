Согласно проекту соглашения, хранение документа в Литве должно будет продлеваться ежегодно, но максимальный срок не будет превышать пять лет. Министр иностранных дел Линас Линкявичюс в пятницу подтвердил BNS, что соглашение согласовано по дипломатическим каналам, но комментировать его содержание пока отказался. "Соглашение согласовано на нашем уровне, теперь его должно утвердить правительство. Процесс начался сразу же, на следующий день после обнаружения документа и шел очень слаженно", - сказал BNS министр. По словам Л. Линкявичюса, место и дата подписания соглашения еще согласуются. Министр подчеркнул, что диалог происходил на добровольной основе, а законы Германия предусматривают очень серьезные условия передачи архивных материалов за рубеж. Президентское ведомство сообщило, что президент Даля Грибаускайте обсудила в пятницу передачу документа с новым послом Германии в Литве Ангеликой Фитс. Написанный от руки текст постановления 16-го Февраля на литовском и немецком языках с подписями 20 сигнаторов (подписантов) обнаружил в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис. Акт о независимости Литвы был подписан членами Литовского совета под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года. Историки считают, что в тот день могло быть подписано несколько аналогичных документов, местонахождение которых до сих пор неизвестно.

