Торжественный протокол передачи в президентском дворце подписали главный архивариус Литвы Рамоюс Крауялис и глава политического архива МИД Германии, профессор Эльке фон Бёзелагер.
В церемонии также приняли участие президент Литвы Даля Грибаускайте и посол Германии Ангелика Фитс, близкие подписантов акта независимости.
После официальной передачи документ будет доставлен в находящийся в столице Дом подписантов. С воскресенья музей начнет экспонировать его публично.
"Это наша гордость нашим народом, нашей историей, гарант нашего единства и нашего будущего", - сказала президент.
После официальной передачи документ будет доставлен в находящийся в столице Дом подписантов, в воскресенье музей начнет экспонировать его публично.
Акт независимости будет находиться в той комнате, где двадцать членов Совета Литвы под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года подписали этот документ.
Готовясь принять документ, Дом подписантов обновил музейную экспозицию.
В прошлом году Литва и Германия подписали договор, согласно которому акт передает Литве на срок максимум пять лет, с ежегодным продлением срока хранения. Соглашение предусматривает, что документ может экспортироваться и в Каунасе, когда этот второй по величине город страны станет Европейской культурной столицей.
Написанный от руки текст постановления 16-го Февраля на литовском и немецком языках с подписями 20 подписантов обнаружил в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.
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