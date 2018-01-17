В среду представители Германии официально передали Литве Акт о восстановлении независимого государства от 16 февраля 1918 года.
© DELFI / Domantas Pipas

Торжественный протокол передачи в президентском дворце подписали главный архивариус Литвы Рамоюс Крауялис и глава политического архива МИД Германии, профессор Эльке фон Бёзелагер.

В церемонии также приняли участие президент Литвы Даля Грибаускайте и посол Германии Ангелика Фитс, близкие подписантов акта независимости.

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Дом подписантов готовится экспонировать Акт 16 февраля  (13)

После официальной передачи документ будет доставлен в находящийся в столице Дом подписантов. С воскресенья музей начнет экспонировать его публично.

"Это наша гордость нашим народом, нашей историей, гарант нашего единства и нашего будущего", - сказала президент.

После официальной передачи документ будет доставлен в находящийся в столице Дом подписантов, в воскресенье музей начнет экспонировать его публично.

Акт независимости будет находиться в той комнате, где двадцать членов Совета Литвы под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года подписали этот документ.

Готовясь принять документ, Дом подписантов обновил музейную экспозицию.

В прошлом году Литва и Германия подписали договор, согласно которому акт передает Литве на срок максимум пять лет, с ежегодным продлением срока хранения. Соглашение предусматривает, что документ может экспортироваться и в Каунасе, когда этот второй по величине город страны станет Европейской культурной столицей.

Написанный от руки текст постановления 16-го Февраля на литовском и немецком языках с подписями 20 подписантов обнаружил в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

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