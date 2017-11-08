По данным на 6 ноября 2017 г., деформации – смещение грунта и трещины наблюдаются почти со всех сторон горы Гедиминаса. Значительный оползень был зафиксирован в субботу на восточном склоне, он снес часть мощеной камнями тропы (ниже источника). Этот факт позволяет предположить, что гора насыщена влагой в результате экстремальных дождей, и самое главное сейчас - изолировать верхнюю площадку горы, сделать так, чтобы вся влага уходила через системы дренажа.

Оползни с начала 2016 года охватили практически все склоны горы, деформационные процессы разрушают как искусственный, так и естественный грунт (особенно на юго-востоке, юге и юго-западе), грунт горы до критической точки насыщен грунтовыми водами, эти воды вымывают мелкие песчаные частички. На горе продолжают увеличиваться уже имеющиеся деформации. Есть признаки, свидетельствующие о том, что в нетронутых деформациями местах могут появиться новые оползни.

Башня Гедиминаса и Верхний замок, по данным на сегодняшний день, стабильны. Работы по устранению проблем организует Литовский национальный музей.

Президент Литвы Даля Грибаускайте призывала правительство пересмотреть планы по приведению в порядок горы Гедиминаса с учетом обильных осадков.