"Процесс экстрадиции идет, но я не могу сказать, когда она будет доставлена – на этой неделе, или еще когда-то. Конфиденциальность является частью тактики", – сказал BNS глава Генпрокуратуры.

По данным LNK, Венцкене на самолете могут доставить в другую страну, например, в Польшу, а из Варшавы на автомобиле ее уже привезут в Литву.

В репортаже LNK были представлены и фотографии Венцкене из США.

По сведениям DELFI, Венцкене сейчас сильно изменилась.

Глава отдела коммуникации Департамента полиции Рамунас Матонис сказал DELFI, что он никакой информацией об этом не располагает. Он сказал, что об экстрадиции Венцкене публично сообщат, когда ее доставят в Литву.

Информацию о том, что Венцкене во вторник вечером (по литовскому времени) передают в Литву DELFI подтвердил ее сын Каролис Венцкус. Он также выложил в Facebook сообщение, полученное от матери: "Каролюкас, они меня забирают сегодня, сейчас. Сказали взять все, что у меня есть. Я очень-очень тебя люблю".

Литовские прокуроры добивались возвращения Венцкене на родину для того, чтобы предъявить ей обвинения в невыполнении решения суда о передаче племянницы под опеку матери ребёнка, в злоупотреблении правами представителя девочки, незаконном сборе информации и прочих преступлениях.

Сама Венцкене утверждает, что эти обвинения являются политически мотивированными.

Адвокат бывшей судьи и депутата Майкл Монико во вторник вечером утверждал, что не обладает точными данными об экстрадиции Н. Венцкене, но назвал этот процесс позором.

"Мне горько об этом слышать, если это правда. Это позор, если это правда. Ее не должны выдавать, (...) ее сын находится здесь, она не совершила ничего незаконного и выдается по совершенно политическим причинам",– сказал BNS защитник Венцкене.

Основанная Венцкене партия "Путь смелости" сообщила, что ее "уже готовят к поездке в Литву".

"В ближайшие часы Венцкене уже должна быть доставлена в аэропорт и отправлена самолетом из США в Литву", – говорится в сообщении.

Председатель партии "Путь смелости" Йонас Варкала сообщил BNS, что информация об экстрадиции Венцкене он получил от ее близких.

Венцкене пропала из Литвы в 2013 году, почти одновременно с лишением ее депутатской неприкосновенности.

Бывшая судья и парламентарий была арестована в Чикаго летом 2018 года.