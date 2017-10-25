Генпрокурор Литвы: растет число пропавших без вести детей

"Если пять-восемь лет назад было по 2-3 ребенка, со случаями этого настоящего исчезновения, то в 2016 году уже были 8 детей. Статистику сложно разделить, мы не можем говорить о тысячах, поскольку находимся в Шенгенском пространстве, у нас есть беженцы, иностранцы, часто дети не ходят в школу. Так что те случаи, которые упомянуты, те почти несколько тысяч - точно не являются цифрами настоящих исчезновений, их значительно меньше. Но я склонен согласиться, что это связано с торговлей людьми", - сказал журналистам Пашилис.

Директор Литовского центра семей пропавших людей Наталья Курчинская говорит, что еще в 2013 году более 40% всех считающихся пропавшими и разыскиваемых людей составляли дети, а в 2016 году - более 60% всех пропавших. В 2017 году было зарегистрировано 1980 пропавших.

"Но это не означает, что все они действительно пропали.(...) Длительное время разыскиваются 9 детей", - сказала Курчинская.

В среду в Генпрокуратуре начинаются международные учения, предназначение для полиции, следователей, социальных работников и педагогов.

Участвовавшая в пресс-конференции директор Международного центра по делам пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC) Каролина Хамер сообщила, что эксперты центра будут обсуждать с представителями Литвы, Латвии и Эстонии возможные меры в таких делах, среди них - оценку рисков, анализ положения, почему эта проблема существует, представят систему быстрого реагирования, которая могла бы помочь Литве разыскивать пропавших детей.

Посол США в Литве Энн Холл отметила, что Литва справляется с этой проблемой не хуже других государств Запада.