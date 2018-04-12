По ее словам, Генпрокуратура не получала официальной информации о задержании Антонова, знает лишь то, что сообщалось публично.

"Судя по предоставленной в СМИ информации, этот никак не связано с расследованием в Литве, в рамках которого этому лицу были предъявлены обвинения.

Литва выслала РФ просьбу о международной юридической помощи, информировала об обвинениях в адрес двух бывших банкиров и просила ознакомить их с обвинениями и допросить их. РФ ответила, что не выдаст их Литве.

Итак, наш процесс проходит, как предусмотрено. У нас нет оснований предполагать, что это задержание как-то на него повлияет", - сказала Мартинонене.

По ее словам, поскольку суд удовлетворил просьбу прокуратуры и объявил бывших акционеров Snoras Антонова и Раймондаса Баранаускаса подозреваемыми, просьба о помощи была выслана, поэтому этих людей могут судит заочно, когда будет завершено расследование и составлен обвинительный акт.

По данным телеканала "Дождь" представители главного следственного управления ГУ МВД в Санкт-Петербурге задержали бывшего банкира и владельца футбольного клуба "Портсмут" Владимир Антонова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Владимира Антонова подозревают в хищении средств банка "Советский", — сказал собеседник издания в полиции. По его словам, задержание проводили в рамках расследования дела о мошенничестве по части 1 статьи 159 УК. РБК напоминает, что официально "Советский" Антонову не принадлежал. В 2015 году он попал под санацию. В феврале 2018 года проводить санкцию "Советского" Центробанк поручил Фонду консолидации банковского сектора.