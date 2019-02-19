За шпионаж законы Литвы предусматривают наказание лишением свободы от трех до пятнадцати лет.

"Я считаю, что вина доказана, совершена опасная преступная деятельность. Защита считает обратное. Мы выразили свои позиции", – сказал BNS прокурор Редас Савицкас.

Р. Шешель не признает своей вины и не согласен с обвинениями. В деле три свидетеля, которые были опрошены в ходе процесса.

Как сообщила Генпрокуратура, родившийся в 1974 году в России и долгое время там проживавший мужчина был завербован российской разведкой и выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям этого государства.

По данным прокуратуры, собранные данные позволяют считать, что обвиняемый с 2015 года до его задержания в декабре 2017 года собирал и передавал информацию о Военно-морских силах Литвы, судах НАТО и перевозимой ими военной технике, объектах, находящихся в Клайпеде и в Клайпедском морском порту, включая и имеющие стратегическое значение для нацбезопасности государства.

Есть подозрения в том, что выполняя задачи российской разведки, Р. Шешель собирал информацию о терминале сжиженного природного газа, о компании Klaipedos nafta, об инфраструктуре этиx объектов, резервуарах, системах защиты и изменениях.

В целом с 2014 года в Литве уже пять лиц осуждены и наказаны лишением свободы за шпионаж. Некоторые из них уже отбыли наказание.

В конце прошлого года правоохранительные органы объявили о проведении нового расследования возможного шпионажа в пользу России, подозрения предъявлены не называемой "сети лиц", среди них и бывшему депутату Альгирдасу Палецкису. С октября он находится под стражей.