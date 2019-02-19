Генпрокуратура предлагает наказать восемью годами лишения свободы гражданина Литвы Романа Шешеля, подозреваемого в сборе данных о военных судах НАТО, терминале углеводородов Klaipedos nafta и прочих объектов.
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© Shutterstock nuotr.

За шпионаж законы Литвы предусматривают наказание лишением свободы от трех до пятнадцати лет.

"Я считаю, что вина доказана, совершена опасная преступная деятельность. Защита считает обратное. Мы выразили свои позиции", – сказал BNS прокурор Редас Савицкас.

Р. Шешель не признает своей вины и не согласен с обвинениями. В деле три свидетеля, которые были опрошены в ходе процесса.

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Как сообщила Генпрокуратура, родившийся в 1974 году в России и долгое время там проживавший мужчина был завербован российской разведкой и выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям этого государства.

По данным прокуратуры, собранные данные позволяют считать, что обвиняемый с 2015 года до его задержания в декабре 2017 года собирал и передавал информацию о Военно-морских силах Литвы, судах НАТО и перевозимой ими военной технике, объектах, находящихся в Клайпеде и в Клайпедском морском порту, включая и имеющие стратегическое значение для нацбезопасности государства.

Есть подозрения в том, что выполняя задачи российской разведки, Р. Шешель собирал информацию о терминале сжиженного природного газа, о компании Klaipedos nafta, об инфраструктуре этиx объектов, резервуарах, системах защиты и изменениях.

В целом с 2014 года в Литве уже пять лиц осуждены и наказаны лишением свободы за шпионаж. Некоторые из них уже отбыли наказание.

В конце прошлого года правоохранительные органы объявили о проведении нового расследования возможного шпионажа в пользу России, подозрения предъявлены не называемой "сети лиц", среди них и бывшему депутату Альгирдасу Палецкису. С октября он находится под стражей.

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