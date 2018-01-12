По делу о событиях 13-го января, которое рассматривается в Вильнюсском окружном суде, уже опрошено более 150 свидетелей, сообщила в пятницу, накануне Дня защитников свободы, Генпрокуратура страны.
January 1991


Как утверждают проводившие расследование и участвующие в государственном обвинении прокуроры, в суде уже опрошены все пострадавшие или их представители, которые явились в судебное заседание. В настоящее время суд проводит опрос свидетелей, сообщает BNS.

Основное дело по события\м 13-го Января в суд было передано 31 августа 2015 г., а 3 июля прошлого года в суд поступило и выделенное дело по другим обвиняемым. Суд оба дела объединил и в настоящее время рассматривает их как единое целое.

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Обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности предъявлены 67 лицам. Это граждане России, Украины и Беларуси, которые в то время занимали руководящие посты в Компартии СССР, министерствах обороны, внутренних дел, в КГБ и их военизированных подразделениях.

Двое обвиняемых предстанут перед судом, участвуя в процессе, остальных будут судить заочно, поскольку они скрылись от уголовного преследованиях в других странах.

Как отмечают прокуроры, это первое дело в истории Литвы, когда все материалы предварительного расследования были оцифрованы. Такое решение было принято не только с целью облегчения хода судебного процесса, но и ради исторической ценности документов. Была получена помощь от Государственного центрального архива Литвы, в котором было реставрировано более полутора тысяч различных архивгых документов в неважном состоянии.

В ночь на 13-е января 1991 г., когда военные подразделения Советского Союза штурмовали телевизионную башню и здание Комитета радио и телевидения, погибли 14 человек.

За военные преступления и преступления против человечности Уголовный кодекс Литвы предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

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