Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что верит - все пройдет слаженно.

"Мы должны быть в состоянии готовности. Я должна сказать, что полиция готова, в выходные будут дежурить около 7500 полицейских, почти по 2000 в день. Будут участвовать и наши социальные партнеры, их будет около 1600 человек", – сказала министр Билотайте и призвала жителей проявить ответственность в Новый год.

"Не надо дарить друг другу такой нежеланный подарок, как COVID–19. (…) Полиция готова не только блокировать перемещение между муниципалитетами, но и контролировать ситуацию в общественных местах", – сказала она.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что введенные правительством ограничения хорошо действуют.

"Мы считаем, что третий этап будет самым сложным, нас ждет новогодняя ночь. Мы считаем, что контроль за перемещением между муниципалитетами хорошо работает, это показывают объективные данные, движение снизилось на 80%. Запрет действует, он оправдал себя", – заметил генкомиссар.

Он назвал самые большие угрозы, которые ждут в выходные.

"В чем мы видим вызовы и угрозы – это перемещение жителей в пределах самих муниципалитетов. Первый вызов - торговые центры сегодня днем и вечером. Полиция оставляет за собой право следить за ситуацией", – сказал Пожела.

Он говорил и о частных вечеринках.

"Мы еще раз обращаемся к жителям с просьбой проявить понимание и гражданскую позицию – о всех собраниях сообщать в полицию. Полиция закроет такое мероприятие", – сказал Пожела.

Он пояснил, что полиция приедет, зафиксирует факт нарушения на частном пространстве, протоколы составят не только в отношении хозяев помещения, но и всех участников вечеринки.

"И главное, что полиция уедет с места, только убедившись, что вечеринка закончилась", – заметил он.