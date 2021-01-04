Генкомиссар полиции Литвы: полиция меняет свою тактику

После заседания министр внутренних дел Агне Билотайте рассказала, какие новшества ждут в январе.

"Вчера было принято решение о продлении ограничений до 31 января, при условии, что 17 января их пересмотрят. Надо отметить, что сегодня Департамент полиции проводит заседание, подготовят конкретный план, его представят МВД. Мы решили отказаться от применения шаблонных методов, отныне в ситуации будет больше неожиданности", – сказала Билотайте.

"Конечно, будут действовать те же стационарные и мобильные посты. А с учетом разницы в разных муниципалитетах, будут подготовлены разные решения. (…) Рассматривается возможность использования решений в сфере ИТ, но сейчас план еще готовят, он будет представлен МВД в ближайшее время", – сказала министр.

Билотайте сказала, что пока о продлении карантина после 31 января не говорили.

Она сказала, что полиция будет вести переговоры об облегченном режиме сообщения в круговых муниципалитетах.

"Сегодня на заседании в Департаменте полиции обсудят возможные меры воздействия, места постов, чтобы доставлять меньше неудобств жителям. Но важно также принять меры, чтобы жители не злоупотребляли ситуацией, будем искать компромисс", – заметила министр.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что ситуация в Департамент полиции под контролем.

"Есть планирование работ, использование резерва. Я не могу сказать, что пора бить в набат, что что-то не происходит. Мы переживаем, что у нас постоянно в изоляции 300–400 полицейских, это большая помеха. Но мы выполняем наши функции в полном объеме и достаточно эффективно", – сказал он.