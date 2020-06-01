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По предварительным данным, на застреленном в минувшую пятницу в деревне Бирбилишкес (Мажейкяйский район) полицейском бронежилета не было. Эту информацию 1 июня подтвердил генкомиссар полиции Ренатас Пожела.
Генкомиссар Литвы: на застреленном полицейском бронежилета не было
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

"По предварительным данным, бронежилета на нем не было, но наверное сегодня, в день похорон, это не должно быть основным вопросом. Все обстоятельства выяснятся в ходе расследования", – сказал на радио LRT Пожела.

По его словам, на всех полицейских должны быть бронежилеты, их ими обеспечили.

"Полицейские почти на 100% обеспечены бронежилетами. Те стражи порядка, которые выезжают по вызовам, если говорить о полиции Тельшяйского округа, на 100% обеспечены бронежилетами, в масштабах страны - на 95%. (...) В силу разных обстоятельств всех обеспечить жилетами пока не удалось, но у абсолютного большинства бронежилеты есть", – сказал генкомиссар.

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Он напомнил, что обеспечить полицейских бронежилетами было решено после того как в 2016 году в Тришкяй (Тельшяйский район) ножом был смертельно ранен полицейский.

1 июня состоятся похороны 40-летнего полицейского, кинолога Мажейкяйского района Саулюса Жимантаса.

В пятницу утром в него и в его коллегу стрелял Стасис Браса, подозреваемый в насилии в семье. Жимантас от полученного ранения скончался на месте, его напарница была ранена.

Брасас угрожал расправой своей супруге – об этом в полицию сообщалось 28 мая, однако приехавшие полицейские Брасаса дома уже не застали. В пятницу утром полицейские приехали в Бирбилишкес, чтобы пообщаться с подозреваемым в насилии. Подозреваемый открыл огонь по приехавшим полицейским.

По данным Департамента полиции, после того как Брасас стрелял по полицейским, он поджог дом. На пожарище было обнаружено обгоревшее тело и оружие. В ходе расследования выяснилось, что останки Брасаса.

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