Появления памятника Гедиминасу жители Лиды ждали уже давно, с начала второго тысячелетия. За это время в городе успели появиться ресторан и бульвар, названные в честь великого князя литовского, а также одноимённые хлеб и пиво. Главная улица Вильнюса, изначально проспект Св. Георгия, впервые получил имя легендарного основателя города накануне Второй мировой войны, во второй раз - ровно через пятьдесят лет после этого. Вскоре, 22 сентября 1996 г., память о великом князе литовском Гедиминасе увековечил на Кафедральной площади в Вильнюсе бронзовый памятник на постаменте из красного гранита.
"Автором этого памятника является Витаутас Кашуба, американский скульптор литовского происхождения, рождённый в Минске, – рсссказывает вильнюсский общественный деятель и экскурсовод Валентин Стэх. – Дело в том, что родители будущего скульптора, жившие тогда в Литве, при приближении фронта во время Первой мировой войны в числе 300 000 других беженцев ушли на восток, в результате чего в то время, когда Витаутас Кашуба порадовал их своим появлением, они оказались в Минске. Когда война закончилась, они, уже расширенным составом своей семьи, вернулись назад в Литву и поселились недалеко от Мариямполе".
В работе Витаутаса Кашубы князь Гедиминас представлен в образе властелина, который только что спешился и держит в левой руке меч как символ великокняжеской власти, а правой приветствует жителей стольного города.
"Таким образом Витаутас Кашуба передал нам доступными ему средствами, что князь Гедиминас не выделялся свойственной тому времени кровожадностью, отдавая предпочение мирному урегулированию своих отношений с соседями, с которыми, однако, следовало быть осторожнее, ибо при необходимости он мог переложить меч и в правую руку, – объяснил Валентин Стэх. – Это был очень тонкий дипломат и прагматичный государственный деятель: недаром он, благодаря своим дипломатическим способностям, смог за годы своего правления с 1316 по 1341 гг. увеличить территорию Великого княжества Литовского (главным образом за счёт территории современной Беларуси) почти вдвое.
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