1 4
Легенды и предания
Памятник великому князю литовскому Гедиминасу, который уже более двадцати лет стоит в Вильнюсе на Кафедральной площади, – пока что единственный в мире. Однако вскоре скульптура некоронованного короля Литвы может появиться и в Беларуси. Портал DELFI сообщал, что владыку Великого княжества Литовского планируют увековечить в Лиде - городе, который родоначальник династии Гедиминовичей основал, как и Вильнюс, в 1323 году.
Памятник Гедиминасу в Вильнюсе и Лиде
© DELFI montažas

Появления памятника Гедиминасу жители Лиды ждали уже давно, с начала второго тысячелетия. За это время в городе успели появиться ресторан и бульвар, названные в честь великого князя литовского, а также одноимённые хлеб и пиво. Главная улица Вильнюса, изначально проспект Св. Георгия, впервые получил имя легендарного основателя города накануне Второй мировой войны, во второй раз - ровно через пятьдесят лет после этого. Вскоре, 22 сентября 1996 г., память о великом князе литовском Гедиминасе увековечил на Кафедральной площади в Вильнюсе бронзовый памятник на постаменте из красного гранита.

Gedimino paminklas
Gedimino paminklas
© DELFI / Šarūnas Mažeika
Статьи по теме:
Белорусы поставят памятник Великому князю литовскому Гедиминасу в Лиде  (208)

"Автором этого памятника является Витаутас Кашуба, американский скульптор литовского происхождения, рождённый в Минске, – рсссказывает вильнюсский общественный деятель и экскурсовод Валентин Стэх. – Дело в том, что родители будущего скульптора, жившие тогда в Литве, при приближении фронта во время Первой мировой войны в числе 300 000 других беженцев ушли на восток, в результате чего в то время, когда Витаутас Кашуба порадовал их своим появлением, они оказались в Минске. Когда война закончилась, они, уже расширенным составом своей семьи, вернулись назад в Литву и поселились недалеко от Мариямполе".

Валентин Стэх
Валентин Стэх
© Stop kadras

В работе Витаутаса Кашубы князь Гедиминас представлен в образе властелина, который только что спешился и держит в левой руке меч как символ великокняжеской власти, а правой приветствует жителей стольного города.

"Таким образом Витаутас Кашуба передал нам доступными ему средствами, что князь Гедиминас не выделялся свойственной тому времени кровожадностью, отдавая предпочение мирному урегулированию своих отношений с соседями, с которыми, однако, следовало быть осторожнее, ибо при необходимости он мог переложить меч и в правую руку, – объяснил Валентин Стэх. – Это был очень тонкий дипломат и прагматичный государственный деятель: недаром он, благодаря своим дипломатическим способностям, смог за годы своего правления с 1316 по 1341 гг. увеличить территорию Великого княжества Литовского (главным образом за счёт территории современной Беларуси) почти вдвое.

1 4
Легенды и предания
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Директор белорусской гимназии: отметить День знаний в выходной день очень правильно, чтобы на нём могли присутствовать родители

Несмотря на то, что Министерство образования и науки...

Gedimino paminklas Gedimino paminklas Katedros aikštėje Памятник Гедимину в Лиде Памятник Гедимину в Лиде

Гедиминас vs Гедымін: пророкоподобный Дарт Вейдер в Вильнюсе и коронованный всадник в Беларуси (28)

Памятник великому князю литовскому Гедиминасу,...

Полиция оценила объявление в фейсбуке: не стоит мошенничать

Интересные регистрационные номера автомобилей...

В Литве начинают действовать радары, фиксирующие среднюю скорость движения (3)

С 3 сентября в Литве начинают действовать радары,...

Погода на неделю: в Литву все чаще будут заглядывать дожди (1)

Первая неделя осени будет довольно теплой, однако...

TOP новостей

Alanas Riley Possible route Nord Stream 2 according to company

Эксперт предлагает сценарий, грозящий провалом проекту Nord Stream 2 (133)

Сотрудник американского аналитического центра Atlantic...

Люди сюда приезжают после личной трагедии: когда такое видишь, понимаешь, что не нужна и Сибирь (64)

Когда вы слышите название Рукла, вероятно, думаете об...

Gedimino paminklas Gedimino paminklas Katedros aikštėje Памятник Гедимину в Лиде Памятник Гедимину в Лиде

Гедиминас vs Гедымін: пророкоподобный Дарт Вейдер в Вильнюсе и коронованный всадник в Беларуси (28)

Памятник великому князю литовскому Гедиминасу,...

В Литве начинают действовать радары, фиксирующие среднюю скорость движения (3)

С 3 сентября в Литве начинают действовать радары,...

Премьер Литвы: я собираюсь еще поработать на этой должности (7)

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что...