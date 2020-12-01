Портал Delfi интересовался, в каких лабораториях и на каких условиях можно провериться на коронавирус и сколько это может стоить.

Представитель Минздрава Лина Зимницкене сказала, что молекулярные PGR-тесы на коронавирус (COVID-19) делают в следующих частных лабораториях: ЗАО Baltic medics, ЗАО Diagnostikos laboratorija, ЗАО Medicina practica laboratorija, ЗАО SK Impeks Medicinos diagnostikos centras, ЗАО Invitro diagnostika, ЗАО Synlab Lietuva, ЗАО Rezus.lt.

На каких условиях там можно сдать анализы?

SK Impeks Medicinos diagnostikos centras

Анализы можно сдать по адресу ул. В.Грибо, 32 А, Вильнюс, регистрация по номеру +370 698 000 00.

PGR-тест на COVID-19 (мазок из носоглотки) стоит 79 евро.

PGR-тест на COVID-19 и гриппа за один час – 120 евро.

Тест Sars-CoV2 на антитела – 17,50 евро.

Diagnostikos laboratorija

Сдать анализы можно в следующих лабораториях:

в Вильнюсе, на ул. Виршулишкю, 65A, I-V с 08:00 до 15:30 ч.;

в Каунасе, шоссе Жемайчу, 37, I-V с 08:00 до 17.00и в субботу с 8.00 до 12.00 ч.;

в Каунасе, ул. Вейверю, 142, I-V с 17:30 до 18:30 ч.;

в Клайпеде, ул. Престочо, 16, I-V с 08:00 до 15:30 ч.;

в Шяуляй, ул. Гегужю, 49–98, I-IV с 16:00 до 18:00 ч.;

в Паневежисе, у. Республикос, 44, I-IV с 17:00 до 18:00 ч.;

в Мариямполе, ул. Космонауту, 14A, I-V с 08:00 до 18:00 ч.

Цена зависит от времени, в который получают ответ:

24 ч. – 79 евро

5 ч. – 93 евро

1,5 ч. – 149 евро

Людей с симптомами принимают отдельно от пациентов без симптомов.

Medicina practica laboratorija

Сдать анализы можно в следующих лабораториях:

в Вильнюсе, ул. Антакальнё, 72, I-V с 07:00 до 18:00 ч., VI с 08:00 до 12:00 ч. Тел.: (8 5) 250 77 44;

в Каунасе, ул. Варню, 38–3, I-V с 07:00 до 18:00 ч., VI с 08:00 до 12:00 ч. Тел.: (8 5) 250 77 44;

в Клайпеде, Шилутское шоссе, 38, I-V с 07:00 до 18:00 ч., VI с 08:00 до 12:00 ч. Тел.: (8 5) 250 77 44;

в Паневежисе, ул. Нямуно, 75, I-V с 07:30 до 18:00 ч. Тел.: 8 620 17091;

в Шяуляй, ул. Тильжес, 139, I-V с 07:00 до 18:00 ч. Тел.: (8 5) 250 77 44;

в Мажейкяй, ул. Вильняус, 2, I-V с 08:00 до 18:00 ч. Тел.: 8 699 87537;

в Таураге, ул. Витауто, 66–2, I-V с 07:00 до 16:00 ч., VI с 07:00 до 12:00 ч. Тел.: 8 650 58847;

в Шилуте, ул. Летувининку, 12–22, I-V с 08:00 до 13:00 ч. Тел.: 8 640 73182;

в Висагинасе, ул. Тарибу, 6–32, I-V с 07:00 до 14:00 ч. Тел.: 8 642 61420;

В Новой Акмяне, ул. Жемайтиёс, 6, I-V с 08:00 до 16:00 ч. Тел.: 8 652 02300;

в Зарасай, ул. Вильняус, 1B, I-V с 08:00 до 17:00 ч. Тел.: 8 699 95027.

Стоимость анализа, если ответ будет через 1-2 дня – 75 евро, а через 2–3 ч. – 115 евро (это возможно только в Вильнюсе).

Можно сдать тест на антитела – 14 евро.

Invitro diagnostika

Сдать анализы можно в следующих лабораториях, если записаться заранее по номеру (85) 2 101 010:

в Вильнюсе, InMedica в Сантаришкес, ул. П.Баублё 2;

в Каунасе, проспект Балту, 7A;

в Таураге, ул. Спаустувес, 4.

Стоимость PGR-теста – 75 евро, ответ через не более чем 48 ч.

Быстрый тест на антитела стоит 20 евро.

Synlab Lietuva

Регистрация по номерам (8 6) 820 53 99 и (8 6) 853 98 01.

Кровь на антитела для исследования SARS-CoV-2 берут за 5 евро. Быстрый тест на антитела IgM/IgG стоит 27 евро.

Тест SARS-CoV-2 IgG на антитела стоит – 35 евро.

Взятие мазка на PGR-тест SARS-CoV-2 стоит 10 евро. Исследование PGR SARS-CoV-2 PGR (из носоглотки) стоит 75 евро.

Адрес лаборатории:

ул. Калварию, 137A–15, Вильнюс.

Rezus.lt

PGR-тест стоит 70 евро. Еще 5 евро стоит взятие мазка.

В этой лаборатории можно сдать тест QIAstat-Dx Respiratory 2019-nCoV, который без взятия мазка стоит 150 евро.

В Лаборатории проверяют на коронавирус и по крови (Anti-SARS-COV2) IgG и Anti-SARS-COV2 IgM - на наличие антител, такое исследование стоит 18 евро. Еще 3 евро - за взятие крови.

Качественный тест на антитела стоит 20 евро.

Анализы можно сдать:

в Вильнюсе по адресу ул. Жальгирё, 88, ул. Тринаполё, 3–1010 и ул. Жемайтес, 21;

в Шяуляй, ул. Гумбинес, 33 C;

в Паневежисе, ул. С.Даряус ир С.Гирено, 10.

Зарегистрироваться можно по интернету https://www.kraujolaboratorija.lt/internetine-registracija/

Baltic medics

В Клайпеде можно сдать тест в лаборатории Baltic medics. Исследование методом SARS-CoV-2, PGR-тест. Анализ можно сдать на ул. Драгуну, 2-6.

Результат будет известен через 4 часа. Цена исследования – 76 евро. Предварительная регистрация по номеру +370 699 67941.