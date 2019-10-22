Где и кто представляет интересы национальных меньшинств Литвы?

Какую модель представительства национальных меньшинств в Литве можно было бы считать оптимальной?

Участники дискуссии в студии DELFI: член Совета национальных общин Надежда Петраускене, журналист изданий на польском языке, член Польского дискуссионного клуба Антони Радчпенко, историк, декан факультета политических наук и дипломатии Университета им. Витаутаса Великого Шарунас Лекис.