После закрытия этого издания в Литве будут выпускаться лишь две национальные общеполитические газеты – Lietuvos rytas и Vakaro zinios. Кроме того, еще издается бизнес-газета Verslo zinios.
Группа сообщила, что ликвидируется и сама компания Lietuvos zinios, которая, кроме газеты владеет интернет-порталами lzinios.lt и jonavosnaujienos.lt, а также газетой йонавского района Naujienos.
"Компания Lietuvos zinios длительное время работала убыточно, и было решено прекратить дотации", – отметил в пресс-релизе гендиректор Achemos grupe Миндаугас Декснис.
По сообщению группы, тираж Lietuvos zinios составляет 5200 экземпляров, а Naujienos – 2800, портал lzinios.lt занимает 16-ую позицию среди литовских интернет-порталов.
Выручка компании Lietuvos zinios в прошлом году составила 841,7 тыс. евро – на 2% больше, чем в позапрошлом году, она понесла 963,3 тыс. евро чистых убытков.
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