Во время VI Форума свободной России в Вильнюсе участники дискуссионной панели "Текущая политическая ситуация в России: стабилизация режима или преддверие обвала?" обсуждали, ожидать ли "переформатирования режима сверху" в обозримом будущем.

Модератор дискуссии журналист Евгений Киселев признался, что не может найти ответ на вопрос, насколько велик и серьёзен ресурс путинского режима в России. По мнению телеведущего, во время событий в Украине в 2014 году у многих людей, работающих и в средствах массовой информации, и в политтехнологиях, наблюдались шапкозакидательские настроения, поскольку не состоялся проект "Новороссия". Несмотря на это, режим в России, вопреки ожиданиям общественности, не рухнул. "Возможна ли сегодня перестройка по версии 2.0?" – задался вопросом Евгений Киселёв.

— Мне кажется, говорить сегодня даже о гипотетической возможности перестройки режима, реформах сверху, бессмысленно, потому что тренд развития, эволюции путинского режима от мягкого авторитаризма к однопартийной системе и мягкой диктатуре указывает только на то, что подобные перемены могут произойти только в одном случае – если не будет Путина, – заявил глава Совета "Фонда защиты прав человека" Гарри Каспаров. – Сохранение Путина у власти может происходить, на мой взгляд, только в парадигме дальнейшего ужесточения внутриполитического курса при наращивании внешнеполитической агрессии. И последние события указывают на то, что этот курс и является определяющим, если можно так сказать.

По мнению Гарри Каспарова, стратегия выживания теперешнего политического режима в РФ связана с нарастанием хаоса на границах России и по всему миру, где только можно распространять этот хаос, используя как материальные ресурсы, так и новые технологии, позволяющие создавать зону конфликта, которая мешает свободному миру сосредоточиться на решении главных проблем.

— Совершенно очевидно, что значительная часть российского населения сегодня должна заботиться о выживании, – заметил Гарри Каспаров. – Режим, мне кажется, вошёл в ту стадию, когда количество денег, собранное наверху, на самом деле никак не сказывается на улучшении жизни рядовых граждан. Потому что, сколько бы денег не было в казне, они должны как-то распределяться. Но мне кажется, что все эти тромбы сейчас мешают распределению средств.

Гарри Каспаров выразил убеждённость в том, что проведению социальных реформ, позволяющих облегчить положение людей, которые нуждаются в материальной помощи, будет препятствовать уровень коррупции.

— Ответ на вопрос о переменах, мне кажется, очевиден. Стабилизация – это можно охарактеризовать таким словом, потому что в отличие от прошлых лет, режим перестаёт использовать широкий инструментарий, включая создание фейковых структур, то есть попыткой сыграть на нескольких столах одновременно. Всё упрощается. Происходит максимальное упрощение, – заметил политик. – Но это создаёт иллюзию прочности. С другой стороны, потеря гибкости всегда для таких режимов смертельна. Поэтому можно говорить о том, что мы присутствуем, если брать исторические параллели, при агонии. Другое дело, что агония таких режимов может быть, во-первых, достаточно продолжительной, а во-вторых, очень страшной и кровавой.

По мнению Гарри Каспарова, сейчас важно понимать, какую цену придётся заплатить России и всему миру за крах режима, который сейчас начал впервые сталкиваться с реальной международной изоляцией.

— Если брать последние события, ситуация с Интерполом – это первое крупное внешнеполитическое поражение Путина публично, – отметил Гарри Каспаров. – В целом режим столкнулся с иным раскладом сил в мире, и ответом на это будет, на мой взгляд, лишь дальнейшее ужесточение.