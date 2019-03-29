По инициативе Гарри Каспарова с Вильнюсе ежегодно проводится Форум свободной России. Представители оппозиционных сил, активисты и эксперты в ходе форума обсуждают ситуацию в России и сценарии ее развития.
29 марта известный шахматист и правозащитник принял участие в конференции лидеров "EBIT", которая проходит в столице Литвы.
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