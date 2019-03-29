В понедельник, 1 апреля, в редакции DELFI политик, чемпион мира по шахматам, правозащитник Гарри Каспаров ответит на вопросы журналистов и читателей портала. Начало прямой трансляции из студии DELFI - в 12 00.
Garis Kasparovas
© DELFI / Domantas Pipas

По инициативе Гарри Каспарова с Вильнюсе ежегодно проводится Форум свободной России. Представители оппозиционных сил, активисты и эксперты в ходе форума обсуждают ситуацию в России и сценарии ее развития.

29 марта известный шахматист и правозащитник принял участие в конференции лидеров "EBIT", которая проходит в столице Литвы.

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