В понедельник, 1 апреля, в редакции DELFI политик, чемпион мира по шахматам, правозащитник Гарри Каспаров ответил на вопросы журналистов и читателей портала. В ходе прямой трансляции обсуждались темы выборов в Украине, ситуации в России, США, решения Вильнюского окружного суда в Деле 13 января, вопрос политического лидерства в Европе.

По инициативе Гарри Каспарова с Вильнюсе ежегодно проводится Форум свободной России. Представители оппозиционных сил, активисты и эксперты в ходе форума обсуждают ситуацию в России и сценарии ее развития.

29 марта известный шахматист и правозащитник принял участие в конференции лидеров "EBIT", которая проходила в столице Литвы.

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30-31 марта в Вильнюсе прошел Международный детско-юношеский турнир по рапиду "Балтийский путь"(Baltic Way), призовой фонд которого обеспечен Европейским шахматным фондом Гарри Каспарова.

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