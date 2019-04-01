По инициативе Гарри Каспарова с Вильнюсе ежегодно проводится Форум свободной России. Представители оппозиционных сил, активисты и эксперты в ходе форума обсуждают ситуацию в России и сценарии ее развития.
29 марта известный шахматист и правозащитник принял участие в конференции лидеров "EBIT", которая проходила в столице Литвы.
30-31 марта в Вильнюсе прошел Международный детско-юношеский турнир по рапиду "Балтийский путь"(Baltic Way), призовой фонд которого обеспечен Европейским шахматным фондом Гарри Каспарова.
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